Хабаровский бизнесмен выплатил штраф после ареста товара
В Хабаровске местную организацию привлекли к административной ответственности.
В Хабаровске местную организацию привлекли к административной ответственности.
Фирма незаконно продавала товар с известным спортивным логотипом. За воспроизведение чужого товарного знака организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей. Однако деньги не были внесены в установленный срок.
Тогда судебный пристав выехал в торговый павильон и наложил арест на имущество неплательщика. Был составлен акт описи верхней одежды, а именно 51 мужской куртки, на 100 тысяч рублей.
На следующий день директор фирмы оплатил долг, а также исполнительский сбор в размере десяти тысяч рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на