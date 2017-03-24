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06:37 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский бизнесмен выплатил штраф после ареста товара

В Хабаровске местную организацию привлекли к административной ответственности.

Фирма незаконно продавала товар с известным спортивным логотипом. За воспроизведение чужого товарного знака организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей. Однако деньги не были внесены в установленный срок.

Тогда судебный пристав выехал в торговый павильон и наложил арест на имущество неплательщика. Был составлен акт описи верхней одежды, а именно 51 мужской куртки, на 100 тысяч рублей.

На следующий день директор фирмы оплатил долг, а также исполнительский сбор в размере десяти тысяч рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по краю.

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