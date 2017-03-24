В Омской области проверили качество 77 тысяч противогазов

Главное управление региональной безопасности Омской области отчиталось: с начала 2017 года специалисты по гражданской обороне проверили качество 38 партий гражданских противогазов ГП-5 и ГП-7. Эти противогазы предназначены для неработающего населения Омской области — при выполнении мероприятий гражданской обороны и при возникновении ЧС природного и техногенного характера. Признано пригодными к дальнейшему применению 76 980 противогазов.

Лабораторное исследование качества противогазов продолжится, потому что выполнено пока только 21% от утверждённого государственного задания на год.

«Центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций» предлагает руководителям омских предприятий проверить в его лаборатории противогазы для работников.