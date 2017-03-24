В Омской области проверили качество 77 тысяч противогазов
Эти противогазы будут выдавать жителям региона, если возникнут чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера.
Эти противогазы будут выдавать жителям региона, если возникнут чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера.
Главное управление региональной безопасности Омской области отчиталось: с начала 2017 года специалисты по гражданской обороне проверили качество 38 партий гражданских противогазов ГП-5 и ГП-7. Эти противогазы предназначены для неработающего населения Омской области — при выполнении мероприятий гражданской обороны и при возникновении ЧС природного и техногенного характера. Признано пригодными к дальнейшему применению 76 980 противогазов.
Лабораторное исследование качества противогазов продолжится, потому что выполнено пока только 21% от утверждённого государственного задания на год.
«Центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций» предлагает руководителям омских предприятий проверить в его лаборатории противогазы для работников.