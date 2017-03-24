«Расплакалась из-за хамства»: Беременная красноярка обиделась на грубость в троллейбусе

Беременная красноярка пожаловалась на водителя троллейбуса: он якобы зажал ее с ребенок в дверях, а потом нахамил. Инцидент произошел накануне на остановке ГорДК, в троллейбусе № 13.

Со слов женщины, они с 4-летним сыном возвращались с каратэ и когда подъехал троллейбус, сначала пропустили бабушку, а потом сами стали подниматься в салон. Пассажирка уверяет, что водитель их видел, но почему-то стал закрывать двери.

«Мы поднялись на первую ступеньку троллейбуса и водитель в этот момент начал закрывать двери. Мы начали кричать: “Что вы делаете, подождите, мы поднимемся!”, на что водитель начал кричать на нас: “Я почему должен вас ждать, у меня время, опаздываю”», — цитирует водителя женщина.

Женщина и ее сын якобы даже расплакались из-за такого хамства.

Муж пострадавшей пожаловался руководству водителя, по данному факту провели проверку, взяв объяснительные и с водителя, и с кондуктора.

Как пояснили Newslab.ru в пресс-службе городского департамента транспорта, факт зажатия официально не подтвердился, однако работодатель водителя уверен, что тот не должен был хамить женщине. Пока предварительно установлено, что женщина и ребенок стояли на ступеньках и не успели пройти по салону, когда водитель уже начал закрывать двери и тронулся.

Свидетелей происшествия нет, поэтому руководство водителя встало на сторону пассажирки. До увольнения дело не дошло, но его лишили премии. Таким наказанием ограничились потому, что к водителю раньше не было претензий, аварий на его счету тоже нет.