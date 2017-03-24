Губернатор вручил именитым новосибирцам юбилейные медали

Среди награжденных — ветераны труда, заслуженные деятели науки, культуры, машиностроения. Напомню, совет старейшин создали при губернаторе 5 лет назад. В него вошли жители области, имеющие особые заслуги в государственной и общественной жизни. Они помогают разрабатывать основные направления развития региона.

Сегодня обсуждали вопросы социальной политики, экологии и предстоящего празднования юбилея Новосибирской области. Особо подчеркнули — нам удалось не только сохранить все меры социальной поддержки населения. Но и добавить новые. К примеру, компенсации за оплату капитального ремонта для неработающих пожилых жителей и на оплату коммунальных услуг в связи с предстоящим повышением тарифов.