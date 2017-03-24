Задыхаются по утрам от смога жители Новосибирска

— В Новосибирске и районах области отмечается малооблачная погода с туманами в утренние часы, дымкой, изморозью, гололедицей на дорогах, а также неблагоприятными метеоусловиями, которые способствуют росту концентрации загрязняющих веществ в приземном слое, — сообщил пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По прогнозам синоптиков, завтра, 25 марта в Новосибирской области температура ночью будет минус 7−12 градусов, днем — плюс 6−11. Небольшая облачность, без осадков. В отдельных районах дым и дымки. На дорогах гололедица. В воскресенье погода мало изменится, разве что ветер немного усилится и развеет смог. Скорость ветра будет достигать 3−8 метров в секунду, днем порывы до 13 метров.

Добавим, что 21 марта началась магнитная буря. Поэтому магнитное поле Земли сегодня и завтра будет неустойчивым. Возможны нарушения КВ-радиосвязи в отдельные часы суток.

— В понедельник температура повысится, возможен дождь, поэтому для сохранности верхней одежды лучше будет прихватить с собой зонтик, — говорят синоптики.