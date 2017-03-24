Пасмурная погода, снег с дождем и до 9 градусов тепла ожидается в столичном регионе 24 марта

«Предстоящим днем погода в Московском регионе будет нестабильной. От антициклона, определявшего характер погоды прошедшей ночью, инициатива в формировании погодных условий перейдет к приближающемуся с запада волновому циклону — облачность начнет уплотняться, во второй половине дня пойдет дождь, который к вечеру перейдет в снег. Воздух в дневные часы успеет прогреться до плюс 4−9 градусов по области и до 6−8 градусов тепла — в Москве, но к вечеру с прохождением холодного фронта наметится тенденция на похолодание», — говорится в сообщении.