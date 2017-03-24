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07:38 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Пасмурная погода, снег с дождем и до 9 градусов тепла ожидается в столичном регионе 24 марта

Пасмурная погода, снег с дождем и до 9 градусов тепла ожидается в Москве и Московской области в пятницу, 24 марта, сообщает портал «Метеоновости».

Источник: Reuters

«Предстоящим днем погода в Московском регионе будет нестабильной. От антициклона, определявшего характер погоды прошедшей ночью, инициатива в формировании погодных условий перейдет к приближающемуся с запада волновому циклону — облачность начнет уплотняться, во второй половине дня пойдет дождь, который к вечеру перейдет в снег. Воздух в дневные часы успеет прогреться до плюс 4−9 градусов по области и до 6−8 градусов тепла — в Москве, но к вечеру с прохождением холодного фронта наметится тенденция на похолодание», — говорится в сообщении.

Ветер западный, вечером северо-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление понизится до 749 мм ртутного столба, что в рамках нормального фона.

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