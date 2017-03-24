График отправления первых и последних поездов МЦК появится летом в приложении «Метро Москвы»
В приложении «Метро Москвы» летом 2017 г. будет размещена информация о графике отправления первых и последних поездов Московского центрального кольца (МЦК).
В приложении «Метро Москвы» летом 2017 г. будет размещена информация о графике отправления первых и последних поездов Московского центрального кольца (МЦК).
Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития
«В новом релизе мобильного приложения “Метро Москвы” пассажиры смогут увидеть график отправления первых и последних поездов с каждой станции МЦК. Пользователи приложения просили добавить больше информации о МЦК», — пояснил М. Ликсутов.
Кроме того, пользователи приложения могут посмотреть, на какие маршруты наземного транспорта существует пересадка с МЦК, а также узнать, есть ли на станции банкоматы. Также с помощью приложения можно построить свой маршрут до любой точки в Москве и Подмосковье. Оптимальный вариант поездки с учетом всех видов городского транспорта выбирается автоматически.
«Вместе с тем пользователи приложения могут первыми узнать об открытии новых станций и запланированных ремонтных работах — уведомления приходят после запуска приложения. В дальнейшем пассажиры в режиме online смогут узнать о загрузке вагонов и о движении наземного транспорта. Ближе к лету планируется перевести приложение на международные языки», — добавил заместитель мэра.
По словам М. Ликсутова, летом 2017 г. приложение обновится до версии 2.0, в нем появится карта с туристическими маршрутами по столичной подземке. На данный момент уже идет разработка нескольких туристических маршрутов.
Приложение Московского метрополитена позволяет запланировать поездку на метро: рассчитать время, выбрать удобную пересадку, сориентироваться в переходах и выходах. Также оно позволяет пользователю строить маршрут с учетом любого вида общественного транспорта столицы, показывает количество мест на перехватывающих парковках метро, помогает найти места культурного притяжения.
Кроме того, с помощью приложения «Метро Москвы» пассажир может удаленно пополнить карту «Тройка». Также в приложении в режиме online обновляется информация о закрытиях станций и участков линий, а также оперативная информация о сбоях в движении поездов.