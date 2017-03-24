Свердловский район Красноярска отпраздновал 40-летие

В Красноярске состоялось праздничное мероприятие, посвященное юбилею Свердловского района. Как рассказали в пресс-службе администрации города, главными его участниками стали ветераны, судьба и трудовой путь которых неразрывно связаны с этой частью города.

40 лет назад, 23 марта 1977 года, вышел Указ об образовании Свердловского района — третьего правобережного района Красноярска, который протянулся от границы Кировского района в западном направлении на 19 километров. Сегодня на территории Свердловского района проживает порядка 130 тысяч человек, действует более 40 крупных предприятий и организаций, часть из которых формировала его историю.

Председатель районного Совета ветеранов Аркадий Симонов иронично назвал себя последним из могикан: в свое время он был одним из членов оргкомитета по формированию структуры управления новой административной единицы.

«Здесь прошла вся моя жизнь, для меня Свердловский — это родной дом. И я уверен, что так могут сказать все 29 с лишним тысяч ветеранов, которые проживают в нашем районе», — подчеркнул Аркадий Симонов.

Его поддержала Герой социалистического труда Зоя Сафонова, выдающаяся ткачиха Красноярского шелкового комбината, о которой знают не только красноярцы. Она не раз устанавливала трудовые рекорды страны: одновременно могла обслуживать до 112 станков.

«Очень радостно, что в этом зале сегодня собрались знакомые мне и родные люди, в том числе, мои коллеги, с которыми мы так славно трудились. Для всех нас сегодняшний день — это прекрасный повод вспомнить былое время и, конечно, еще раз признаться в любви своему району, который хорошеет день ото дня», — сказала Зоя Сафонова.

Напомним, на территории района расположены такие достопримечательности как заповедник «Столбы», парк флоры и фауны «Роев ручей», сад имени Крутовского и фанпарк «Бобровый лог». Сегодня район продолжает развиваться, растут новые современные микрорайоны и новостройки Универсиады. Идет масштабное строительство спортивного комплекса «Платинум Арена». В 2016 году район занял первое место в конкурсе благоустройства.

Обращаясь к участникам праздника, мэр лава города Эдхам Акбулатов отметил:

«Позвольте вам напомнить, что железнодорожный мост, построенный более ста лет назад, дал толчок развитию территории правого берега. Такой же импульс получил Свердловский район после ввода в эксплуатацию четвертого моста через Енисей. Пройдет совсем немного времени, и у Свердловского района появится новая, красивая предмостная площадь. И я уверен, что это будет прекрасное место, куда будут приезжать красноярцы со всех районов города, где будут проходить яркие события Красноярска. В преддверии Всемирных зимних студенческих игр Свердловский район действительно переживает новый исторический этап своего развития. Уверен, что трудолюбие жителей, накопленный опыт и традиции позволят Свердловскому району расти и развиваться во благо родного города!».