Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Чай спасает от старческого слабоумия
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Джоли и Питт возобновили общение
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
«Упала в обморок»: СМИ о реакции Максаковой на убийство мужа
"Оружие у радикалов": ДНР об убийстве Вороненкова
В моду вошли широкие брюки (фото)
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
8Тайский День слона
8Пустыня в цвету
1195-летие Ирины Антоновой
13Теракт в центре Лондона
07:28 (мск), источник: Newslab.ru

Свердловский район Красноярска отпраздновал 40-летие

40 лет назад, 23 марта 1977 года, вышел Указ об образовании Свердловского района — третьего правобережного района Красноярска, который протянулся от границы Кировского района в западном направлении на 19 километров.

В Красноярске состоялось праздничное мероприятие, посвященное юбилею Свердловского района. Как рассказали в пресс-службе администрации города, главными его участниками стали ветераны, судьба и трудовой путь которых неразрывно связаны с этой частью города.

40 лет назад, 23 марта 1977 года, вышел Указ об образовании Свердловского района — третьего правобережного района Красноярска, который протянулся от границы Кировского района в западном направлении на 19 километров. Сегодня на территории Свердловского района проживает порядка 130 тысяч человек, действует более 40 крупных предприятий и организаций, часть из которых формировала его историю.

Председатель районного Совета ветеранов Аркадий Симонов иронично назвал себя последним из могикан: в свое время он был одним из членов оргкомитета по формированию структуры управления новой административной единицы.

«Здесь прошла вся моя жизнь, для меня Свердловский — это родной дом. И я уверен, что так могут сказать все 29 с лишним тысяч ветеранов, которые проживают в нашем районе», — подчеркнул Аркадий Симонов.

Его поддержала Герой социалистического труда Зоя Сафонова, выдающаяся ткачиха Красноярского шелкового комбината, о которой знают не только красноярцы. Она не раз устанавливала трудовые рекорды страны: одновременно могла обслуживать до 112 станков.

«Очень радостно, что в этом зале сегодня собрались знакомые мне и родные люди, в том числе, мои коллеги, с которыми мы так славно трудились. Для всех нас сегодняшний день — это прекрасный повод вспомнить былое время и, конечно, еще раз признаться в любви своему району, который хорошеет день ото дня», — сказала Зоя Сафонова.

Напомним, на территории района расположены такие достопримечательности как заповедник «Столбы», парк флоры и фауны «Роев ручей», сад имени Крутовского и фанпарк «Бобровый лог». Сегодня район продолжает развиваться, растут новые современные микрорайоны и новостройки Универсиады. Идет масштабное строительство спортивного комплекса «Платинум Арена». В 2016 году район занял первое место в конкурсе благоустройства.

Обращаясь к участникам праздника, мэр лава города Эдхам Акбулатов отметил:

«Позвольте вам напомнить, что железнодорожный мост, построенный более ста лет назад, дал толчок развитию территории правого берега. Такой же импульс получил Свердловский район после ввода в эксплуатацию четвертого моста через Енисей. Пройдет совсем немного времени, и у Свердловского района появится новая, красивая предмостная площадь. И я уверен, что это будет прекрасное место, куда будут приезжать красноярцы со всех районов города, где будут проходить яркие события Красноярска. В преддверии Всемирных зимних студенческих игр Свердловский район действительно переживает новый исторический этап своего развития. Уверен, что трудолюбие жителей, накопленный опыт и традиции позволят Свердловскому району расти и развиваться во благо родного города!».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Расплакалась из-за хамства»: Беременную красноярку обидели в троллейбусе
Командование НАТО в Европе обвинило Россию в поддержке талибов
Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: реакции и версии
Фийон обвинил Олланда в слежке за политическими оппонентами
Белый дом: улик сговора CNN с Клинтон больше, чем Трампа с РФ
Порошенко обратился к НАТО за помощью в ликвидации ЧП в Балаклее
В кабины пилотов самолетов установят видеорегистраторы
Эрдоган: ЕС после референдума в Турции «могут ждать сюрпризы»
Спорт
Невский вестерн: СКА победил «Локомотив» в матче Кубка Гагарина В невероятном по интриге и накалу матче СКА переиграл «Локомотив» и повел в финале Запада
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь