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07:29 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жители Байкальска попросили увеличить количество вагонов в пригородных поездах

Выездная приемная партии «Единая Россия» принимала обращения от граждан в Слюдянском районе.

Источник: IrkutskMedia.ru

Партия «Единая Россия» провела выездной прием граждан в Слюдянском районе. В частности, с коллективной жалобой обратились местные жители по поводу увеличения количества вагонов в пригородных поездах, следующих через Байкальск. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ЕР.

Мероприятие состоялось при участии депутата Заксобрания Иркутской области по избирательному округу № 13 Геннадия Истомина, а также представителей региональных министерств — здравоохранения, жилищной политики, энергетики и транспорта, социального развития, опеки и попечительства. Всего в этот день были приняты 58 человек.

В Байкальске прием прошел при участии главы города Василия Темгеневского. Часть вопросов были решены в ходе приема. С коллективными обращениями приходили на прием граждане по вопросам качества уборки дорог, увеличения количества вагонов в пригородных поездах, следующих через железнодорожную станцию «Байкальск», оплате за капитальный ремонт многоквартирных домов и организации мест для купания и отдыха.

77-летняя женщина-инвалид пожаловалась на то, что не может получить технические средства реабилитации. В ходе приема помощник руководителя приемной связалась по телефону с руководителем Иркутского отделения фонда социального страхования. Вопрос выдачи ТСР взят на контроль.

Жительница Байкальска подняла вопросы по выпуску книги о детях войны, благоустройству придомовых территорий и детских площадок. Женщина была приглашена к главе администрации для принятия ее предложений в программу развития города.

«Также жителей Байкальска волновали вопросы открытия многопрофильного рынка, невыплаты заработной платы, вопросы поддержки негосударственных дошкольных учреждений, переселения из ветхого и аварийного жилья», — отметили в пресс-службе.

В выездном приеме в Слюдянке принял участие мэр района Андрей Должиков. Горожане подняли вопросы работы судебных приставов, дистанционного обучения инвалидов и строительства спортивного комплекса в городе. Несколько обращений поступили по вопросам землепользования, выделения жилья льготным категориям граждан, строительства школы и детского сада в микрорайоне Рудоуправления.

Жители поселка Култук рассказали о приближении юбилея поселка и просили оказать возможную помощь в приобретении оборудования в школьный спортзал.

75-летняя жительница Слюдянки пришла на прием с вопросами по охране озера Байкал и по законодательству о детях войны. Волнуют пенсионерку и сокращение рабочих мест, низкая зарплата горожан. Представитель поселка Мангутай рассказала о проблемах несанкционированных свалок, электро— и водоснабжения, благоустройства дорог.

Сотрудники министерств областного правительства рассмотрели вопросы социальной защиты, здравоохранения, жилищно-коммунального обслуживания населения. Часть обращений принята в работу, а по другим даны устные консультации в соответствии с нормами действующего законодательства.

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