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07:34 (мск), источник: AmurMedia.ru

Возмутительное объявление «красуется» в самом центре Хабаровска

Оригинальную задумку автора листовки горожане не оценили.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 24 марта, AmurMedia.

Весьма сомнительное объявление о розыске человека заметили прохожие на автобусной остановке в самом центре Хабаровска. Листовку с претензией на оригинальность горожане, однако, не оценили, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Неприличное объявление неизвестные повесили на остановке напротив гостиницы «Амур» на одной из самых оживленных улиц города. Как следует из текста листовки, его авторы разыскивают молодого человека нетрадиционной ориентации, о чем сообщается в грубой, нелицеприятной форме. Фото «пропавшего» прилагается. Указываются также имя и фамилия горожанина, которые по понятным причинам редакция не называет. Если верить объявлению, пропавший к тому же опасен для общества. Реакция прохожих, особенно пожилого возраста, на подобное объявление была у всех одной — негативной.

«Девушка или жена бывшая мстит. Моему другу так жена отомстила, тоже листовки подобного содержания развесила по городу. А все из-за ребенка, никак не могут договориться», «Кто-то занял денег, а отдавать не хочет», «Скорее всего, коллекторы-уникумы объявились», — поделились своими предположениями пользователи соцсети.

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