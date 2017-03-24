Светофоры на перекрестке Красного Пути и Кемеровской синхронизируют ради безопасности пешеходов

Департамент транспорта Омска продолжает приводить режимы работы светофоров в соответствие нормативным требованиям, согласно которым транспортные и пешеходные потоки не должны пересекаться в одной фазе.

Уже 28 марта изменится режим работы светофоров на перекрестке улиц Красный Путь и Кемеровская. Специалисты разделят транспортный и пешеходный потоки.

«Вместо двух фаз будет организовано трехфазное регулирование дорожным движением. В первой фазе будет осуществлять движение транспорт по улице Красный Путь, во второй — по улице Кемеровской, в третьей — пешеходы», — отмечают в пресс-службе омской мэрии.

При этом приоритет для движения будет предоставлен ул. Красный Путь, где длительность «зеленого» сигнала увеличится с 45 до 50 секунд.