В Уфе нашелся 21-летний Виктор Петин

21-летний Виктор Петин из деревни Большой Кельтей Калтасинского района республики пропал 15 марта. Парень вышел в магазин, но домой так и не вернулся. К слову, Виктор взял с собой сменную одежду. Нашелся он после того, как волонтеры расклеили объявления в Нефтекамске. Парень сам вышел на связь и сообщил, что с ним все в порядке.

Собирается ли он возвращаться домой, пока неизвестно. Главное. Как считают близкие Виктора, что он жив и здоров. С какой целью парень отправился в Нефтекамск не сообщается.