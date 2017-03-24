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07:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе нашелся 21-летний Виктор Петин

Парень сам вышел на связь.

21-летний Виктор Петин из деревни Большой Кельтей Калтасинского района республики пропал 15 марта. Парень вышел в магазин, но домой так и не вернулся. К слову, Виктор взял с собой сменную одежду. Нашелся он после того, как волонтеры расклеили объявления в Нефтекамске. Парень сам вышел на связь и сообщил, что с ним все в порядке.

Собирается ли он возвращаться домой, пока неизвестно. Главное. Как считают близкие Виктора, что он жив и здоров. С какой целью парень отправился в Нефтекамск не сообщается.

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