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07:41 (мск), источник: Sputniknews.kz

Таксиста-героя наградили в Павлодаре

Мужчина получил благодарственное письмо от полиции и денежное вознаграждение.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 24 мар — Sputnik. Водитель такси Куаныш Кулжикенов получил вознаграждение за свою отвагу при спасении чужого имущества: неравнодушный мужчина увидел выбегающего из дома грабителя и задержал его.

Воспользовавшись отсутствием хозяев, 28-летний вор украл из частного дома украшения, технику, шубы, алкоголь и духи на общую сумму около 4 500 000 тенге. Однако при попытке покинуть место преступления подозреваемый был задержан проезжавшим мимо таксистом.

Благодарственное письмо и денежное вознаграждение Куанышу Кулжикенову вручил начальник департамента внутренних дел Павлодарской области генерал-майор полиции Марат Кожаев.

Мужчину поблагодарили за мужество и смелость, проявленные при задержании квартирного вора.

«Когда увидел, что женщина попала в беду, даже не раздумывал: сразу бросился ей на помощь. Думаю, на моем месте так поступил бы любой нормальный человек. Я очень рад, что меня отметили в полицейском ведомстве, денежные средства очень кстати в эти праздничные дни», — сказал Куаныш.

Кулжикенов работает в акционерном обществе, а с таксопарком сотрудничает в качестве подработки.

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