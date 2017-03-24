В Красноярске в пятницу прозвучат взрывы

В Красноярске в пятницу 24 марта, с 14.00 до 19.00, на карьере «Чёрный мыс» пройдут взрывные работы. Предприятие относится к ООО «Красноярский цемент».

По данным управления ГО и ЧС мэрии, опасная зона по разлёту кусков — 550 метров. При этом, трижды прозвучат звуковые сигналы — дважды накануне взрыва, и один раз — после него, и после осмотра места взрыва.