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07:42 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске в пятницу прозвучат взрывы

С 14.00 до 19.00 в пятницу, 24 марта, на карьере «Черный мыс» будут взрывные работы.

В Красноярске в пятницу 24 марта, с 14.00 до 19.00, на карьере «Чёрный мыс» пройдут взрывные работы. Предприятие относится к ООО «Красноярский цемент».

По данным управления ГО и ЧС мэрии, опасная зона по разлёту кусков — 550 метров. При этом, трижды прозвучат звуковые сигналы — дважды накануне взрыва, и один раз — после него, и после осмотра места взрыва.

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