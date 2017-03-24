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07:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Березовском 15-летняя девочка упала с 4 этажа

Врачи боролись за жизнь подростка 7 часов.

Главные нейрохирурги Кемеровской области провели сложнейшую операцию 15-летней девочке, упавшей с высоты 4 этажа.

По сообщению пресс-службы детской областной клинической больницы № 5, пострадавшую привезли из Березовского 9 марта текущего года в состоянии травматического шока I степени. Девочка-подросток получила множественные травмы при падении с высоты: закрытую позвоночно-спинномозговую травму, кататравму, ушиб спинного мозга и множественные переломы.

Тяжелые травмы позвоночника чаще встречаются во взрослой хирургии, поэтому специалисты детской клинической больницы № 5 обратились к главному нейрохирургу Кемеровской области Гатину Вадиму Раисовичу. Операция длилась в течение 7 часов. За жизнь и здоровье девочки боролись две бригады врачей, сначала ортопеды-травматологи, затем нейрохирурги.

В результате операция прошла успешно. Как сообщил главный детский нейрохирург области Константин Ковальков, пациентка уже может вставать и передвигаться на костылях без нагрузки на позвоночник, но сидеть ей нельзя будет еще 6 месяцев.

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