В Березовском 15-летняя девочка упала с 4 этажа
Врачи боролись за жизнь подростка 7 часов.
Врачи боролись за жизнь подростка 7 часов.
Главные нейрохирурги Кемеровской области провели сложнейшую операцию 15-летней девочке, упавшей с высоты 4 этажа.
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Тяжелые травмы позвоночника чаще встречаются во взрослой хирургии, поэтому специалисты детской клинической больницы № 5 обратились к главному нейрохирургу Кемеровской области Гатину Вадиму Раисовичу. Операция длилась в течение 7 часов. За жизнь и здоровье девочки боролись две бригады врачей, сначала
В результате операция прошла успешно. Как сообщил главный детский нейрохирург области Константин Ковальков, пациентка уже может вставать и передвигаться на костылях без нагрузки на позвоночник, но сидеть ей нельзя будет еще 6 месяцев.