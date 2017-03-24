Житель Новосибирской области накопил около 100 штрафов ГИБДД

Судебные приставы три года добивались от жителя Колыванского района погашения крупной задолженности по штрафам ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области, в отношении гражданина было начато больше сотни исполнительных делопроизводств. Кроме этого, мужчина был должен, помимо штрафов, еще около 60 тысяч налогов. Общая сумма долга приближалась к 230 тысячам рублей.

Должника пытались всячески «убедить» в том, что задолженность надо погасить: объявили в розыск, арестовали счета, запретили регистрационные действия в отношении его автомобиля. Гражданин, который занимался грузовыми и пассажирскими перевозками, сам звонил и обещал отдать всю сумму долга.

Несколько дней назад мужчина полностью оплатил штрафы, объясняя это тем, что его «достало» подобное положение дел, поскольку он не может получить кредит и нормально осуществлять профессиональную деятельность.