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14:56 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Житель Новосибирской области накопил около 100 штрафов ГИБДД

Общая сумма задолженности превысила 200 тысяч рублей.

Судебные приставы три года добивались от жителя Колыванского района погашения крупной задолженности по штрафам ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области, в отношении гражданина было начато больше сотни исполнительных делопроизводств. Кроме этого, мужчина был должен, помимо штрафов, еще около 60 тысяч налогов. Общая сумма долга приближалась к 230 тысячам рублей.

Должника пытались всячески «убедить» в том, что задолженность надо погасить: объявили в розыск, арестовали счета, запретили регистрационные действия в отношении его автомобиля. Гражданин, который занимался грузовыми и пассажирскими перевозками, сам звонил и обещал отдать всю сумму долга.

Несколько дней назад мужчина полностью оплатил штрафы, объясняя это тем, что его «достало» подобное положение дел, поскольку он не может получить кредит и нормально осуществлять профессиональную деятельность.

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