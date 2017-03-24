Спецоперация по изъятию трупов лошадей из реки Оша заняла двое суток

Сегодня, 23 марта в паблике правительства Омской области появилась информация по очистке реки Оша от вмерзших в лед останков лошадей фермера из Крутинского района Бориса Никулина. В ночь с 20 по 21 марта бригада предпринимателя и депутата районного совета Николая Бабаева сумела-таки достать из-подо льда 19 туш общим весом 12 тонн.

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Николай Бабаев, депутат райсовета Крутинского района Омской области: — Работа была не из легких. Нам пришлось несколько раз открывать шандоры на Устьлогатской дамбе и с помощью салтаимской воды размывать ледовую западню. В свою очередь, руководитель районной ветеринарной службы Александр Раниннен убежденно заявил, что опасность инфекции миновала. «Останки животных мы отправим специальным транспортом на утилизацию в Кормиловку», — уточнил специалист.

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