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08:09 (мск), источник: ИА Башинформ

На выставке в Уфе представлен ценный самурайский меч

УФА, 24 мар 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Ценный экспонат — церемониальный самурайский меч «тати» — представлен на выставке «Искусство Японии» в Государственном художественном музее имени Нестерова в Уфе.

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фотографий
10
фотографий

Известно, что богато украшенные «тати» применялись как парадное оружие при дворах сёгунов (князей) и императора, а также в качестве дорогих подарков.

Экспонат Нестеровского музея выкован из стали, а его рукоять и ножны изготовлены из резной слоновой кости, искусно декорированной японскими орнаментами.

История меча, имя выковавшего его мастера, также как и возраст клинка, неизвестны, сообщила куратор выставки Татьяна Капина.

Всего в японскую экспозицию вошли 55 произведений искусства. Большая их часть покинула хранилища музея впервые. Среди них образцы — разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства: статуэтки, графика, художественная бронза, фарфор, перегородчатая эмаль, мебель, вышивка и ткани.

Самый возрастной экспонат коллекции — парадная фарфоровая ваза ко-Имари, относящаяся к концу XVII — началу XVIII веков. Вазы монументальных размеров предназначались на экспорт для украшения парадных залов европейских дворцов.

Японская коллекция музея начала складываться еще в 20-е годы прошлого века. Большее количество экспонатов поступило из Уфимского «ГубЧК» (Губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с бандитизмом) и собрания Уфимского губернского музея. В 1926 году собрание пополнилось произведениями из Государственного Московского музейного фонда. Значительная часть предметов была приобретена в 1920—1940-е годы у частных лиц. Коллекция формируется и сегодня.

Выставка «Искусство Японии» является частью большой коллекции восточных стран в собрании музея Нестерова. Вслед за японской выставкой планируется открытие экспозиций, посвященных Китаю, Южной Корее, Турции, Индии и другим восточным странам.

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