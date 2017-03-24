На выставке в Уфе представлен ценный самурайский меч

Известно, что богато украшенные «тати» применялись как парадное оружие при дворах сёгунов (князей) и императора, а также в качестве дорогих подарков.

Экспонат Нестеровского музея выкован из стали, а его рукоять и ножны изготовлены из резной слоновой кости, искусно декорированной японскими орнаментами.

История меча, имя выковавшего его мастера, также как и возраст клинка, неизвестны, сообщила куратор выставки Татьяна Капина.

Всего в японскую экспозицию вошли 55 произведений искусства. Большая их часть покинула хранилища музея впервые. Среди них образцы — разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства: статуэтки, графика, художественная бронза, фарфор, перегородчатая эмаль, мебель, вышивка и ткани.

Самый возрастной экспонат коллекции — парадная фарфоровая ваза ко-Имари, относящаяся к концу XVII — началу XVIII веков. Вазы монументальных размеров предназначались на экспорт для украшения парадных залов европейских дворцов.

Японская коллекция музея начала складываться еще в 20-е годы прошлого века. Большее количество экспонатов поступило из Уфимского «ГубЧК» (Губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с бандитизмом) и собрания Уфимского губернского музея. В 1926 году собрание пополнилось произведениями из Государственного Московского музейного фонда. Значительная часть предметов была приобретена в 1920—1940-е годы у частных лиц. Коллекция формируется и сегодня.

Выставка «Искусство Японии» является частью большой коллекции восточных стран в собрании музея Нестерова. Вслед за японской выставкой планируется открытие экспозиций, посвященных Китаю, Южной Корее, Турции, Индии и другим восточным странам.