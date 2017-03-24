Овощи, яйца и крупы подешевели в Нижегородской области

Свежие овощи, куриные яйца и некоторые крупы подешевели в Нижегородской области за прошедшие месяц, сообщает Нижегородстат. Самое заметное снижение цен наблюдается на огурцы, они стали стоить меньше в среднем на 6%. Примерно на 4−5% подешевели яйца, сахарный песок и гречка. На 1% снизились цены на яблоки, на 5% — на апельсины, на 1−2% — на масло подсолнечное, курятину и свинину, печень говяжью, рис, пшено, рыбу и муку. Вместе с тем незначительно выросли цены на капусту, макаронные изделия и крепкий алкоголь.