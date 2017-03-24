Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Татьяна Черниговская: «Мальчиков и девочек нужно учить по-разному»
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Татьяна Черниговская: «Мальчиков и девочек нужно учить по-разному»
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
«Упала в обморок»: СМИ о реакции Максаковой на убийство мужа
"Оружие у радикалов": ДНР об убийстве Вороненкова
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
13Теракт в центре Лондона
8Пустыня в цвету
14На восток США обрушилась снежная буря
09:07 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Овощи, яйца и крупы подешевели в Нижегородской области

Вместе с тем выросли цены на капусту, макароны и алкоголь.

Свежие овощи, куриные яйца и некоторые крупы подешевели в Нижегородской области за прошедшие месяц, сообщает Нижегородстат. Самое заметное снижение цен наблюдается на огурцы, они стали стоить меньше в среднем на 6%. Примерно на 4−5% подешевели яйца, сахарный песок и гречка. На 1% снизились цены на яблоки, на 5% — на апельсины, на 1−2% — на масло подсолнечное, курятину и свинину, печень говяжью, рис, пшено, рыбу и муку. Вместе с тем незначительно выросли цены на капусту, макаронные изделия и крепкий алкоголь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ушел в лес после развода. Психолог-отшельник принимает пациентов в палатке
Командование НАТО в Европе обвинило Россию в поддержке талибов
Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: реакции и версии
РФ намерена бойкотировать переговоры о запрете ядерного оружия
СМИ: шесть боевиков убито при атаке на часть Росгвардии в Чечне
Порошенко обратился к НАТО за помощью в ликвидации ЧП в Балаклее
На Алтае появилась гора Газпром
Опрос: 70% россиян готовы проголосовать на выборах 2018 года
Спорт
Невский вестерн: СКА победил «Локомотив» в матче Кубка Гагарина В невероятном по интриге и накалу матче СКА переиграл «Локомотив» и повел в финале Запада
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь