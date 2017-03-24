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08:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

С правого берега Красноярска собираются запустить речной транспорт

Таким образом власти собираются избавиться от пробок в городе.

С торгового центра «Красноярье» до Речного вокзала могут запустить речной общественный транспорт. Судно будет перевозить пассажиров по Енисею, позволяя таким образом миновать все пробки на дорогах. Перспективы речного транспорта оценивал краевой комитет по промышленной политике.

Пока перевозками пассажиров по Красноярску занимаются только два судна с 50-летней историей. С технической точки зрения они работают идеально, но эстетически выглядят непривлекательно.

«Допустим, “Торговый центр” — Усть-Мана — просто заполненный рейс. Поэтому я думаю, что если поставить рейс “Торговый центр” — “Речной вокзал”, то тоже будет востребованность большая, потому что все эти пробки на дорогах сопутствуют развитию как раз водного транспорта», — рассказал «7 каналу» депутат Законодательного Собрания Владимир Демидов.

Пока о каком-либо дополнительном финансировании из краевого бюджета речь не идет. Скорее всего, для этого будут привлекать инвесторов. Максимальный срок на воплощение идеи, по прогнозам, не должен превысить 10 лет.

Комментарии
1
Понятно
Любое здание, отдает тепло, летом нагреваясь от солнца, зимой от того, что мы его обогреваем и теплый воздух подымается по зданию вверх (попробуйте посыпать муку и увидите. что потоки воздуха стремятся вверх), так вот чем выше здание, тем выше и сильнее подымающиеся потоки воздуха, которые в сумме, образуют над городом купол, который заставляет огибать себя розу ветров, то есть высотки препятствуют проветриванию города, вы не заметили, что раньше работало куча заводов, но город продувался лучше, кроме того этот купол, способствует завихрению воздуха и теперь, дым с алюминиевого завода и с Крастэц идет в сторону города. Так что строительство зданий выше 10 этажей, приводят к экологической обстановке, кроме того, это перенаселение районов, отсутствие парковочных мест, пробки и прочие негативы. Преимущество высоток, лишь в том, что застройщики и люди дающие на это разрешение, получают больше прибыли
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