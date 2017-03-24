С правого берега Красноярска собираются запустить речной транспорт
Таким образом власти собираются избавиться от пробок в городе.
Таким образом власти собираются избавиться от пробок в городе.
С торгового центра «Красноярье» до Речного вокзала могут запустить речной общественный транспорт. Судно будет перевозить пассажиров по Енисею, позволяя таким образом миновать все пробки на дорогах. Перспективы речного транспорта оценивал краевой комитет по промышленной политике.
Пока перевозками пассажиров по Красноярску занимаются только два судна с 50-летней историей. С технической точки зрения они работают идеально, но эстетически выглядят непривлекательно.
«Допустим, “Торговый центр” —
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