С правого берега Красноярска собираются запустить речной транспорт

С торгового центра «Красноярье» до Речного вокзала могут запустить речной общественный транспорт. Судно будет перевозить пассажиров по Енисею, позволяя таким образом миновать все пробки на дорогах. Перспективы речного транспорта оценивал краевой комитет по промышленной политике.

Пока перевозками пассажиров по Красноярску занимаются только два судна с 50-летней историей. С технической точки зрения они работают идеально, но эстетически выглядят непривлекательно.

«Допустим, “Торговый центр” — Усть-Мана — просто заполненный рейс. Поэтому я думаю, что если поставить рейс “Торговый центр” — “Речной вокзал”, то тоже будет востребованность большая, потому что все эти пробки на дорогах сопутствуют развитию как раз водного транспорта», — рассказал «7 каналу» депутат Законодательного Собрания Владимир Демидов.