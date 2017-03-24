Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Шесть привычек, вред которых преувеличен
«Показательная казнь»: генпрокурор об убийстве Вороненкова
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Джоли и Питт возобновили общение
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Татьяна Черниговская: «Мальчиков и девочек нужно учить по-разному»
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
Невский вестерн: СКА победил «Локомотив» в матче Кубка Гагарина
Сборная России обрела нового капитана, но потеряла лидера атаки
В моду вошли широкие брюки (фото)
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
13Теракт в центре Лондона
8Пустыня в цвету
14На восток США обрушилась снежная буря
08:50 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области появилась первая жертва от укуса клеща

Сотрудники ведомства 21 марта зарегистрировали первый укус клещом в Новосибирской области, сообщает пресс-служба Роспотребназора по НСО.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирской области появилась первая жертва от укуса клеща, сообщает пресс-служба Роспотребназора по НСО.

Сотрудники ведомства 21 марта зарегистрировали первый укус клещом в Новосибирской области.

«Для предотвращения укусов клещей и заболевания клещевым энцефалитом, необходимо уделять особое внимание мерам профилактики, как при выходе на природу», — напомнили сотрудники ведомства.

В марте новосибирские ученые обнаружили новый гибридный вид клеща в Новосибирске. Клещ Павловского — близкородственный собрат таежного кровососа, но опаснее, говорят ученые. Обнаружили его в Сибири не так давно. Зараженность энцефалитом — втрое выше. Хорошо приспособлен к городской среде. И, как оказалось, способен спариваться с таежным клещом. Гибрид отличить невооруженным взглядом невозможно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В воскресенье в Новосибирск из Казахстана вернется попавший в рабство физик-ядерщик
Командование НАТО в Европе обвинило Россию в поддержке талибов
Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: реакции и версии
РФ намерена бойкотировать переговоры о запрете ядерного оружия
СМИ: шесть боевиков убито при атаке на часть Росгвардии в Чечне
Порошенко обратился к НАТО за помощью в ликвидации ЧП в Балаклее
На Алтае появилась гора Газпром
Опрос: 70% россиян готовы проголосовать на выборах 2018 года
Спорт
Невский вестерн: СКА победил «Локомотив» в матче Кубка Гагарина В невероятном по интриге и накалу матче СКА переиграл «Локомотив» и повел в финале Запада
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь