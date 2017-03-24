В Новосибирской области появилась первая жертва от укуса клеща, сообщает пресс-служба Роспотребназора по НСО.

Сотрудники ведомства 21 марта зарегистрировали первый укус клещом в Новосибирской области.

«Для предотвращения укусов клещей и заболевания клещевым энцефалитом, необходимо уделять особое внимание мерам профилактики, как при выходе на природу», — напомнили сотрудники ведомства.

В марте новосибирские ученые обнаружили новый гибридный вид клеща в Новосибирске. Клещ Павловского — близкородственный собрат таежного кровососа, но опаснее, говорят ученые. Обнаружили его в Сибири не так давно. Зараженность энцефалитом — втрое выше. Хорошо приспособлен к городской среде. И, как оказалось, способен спариваться с таежным клещом. Гибрид отличить невооруженным взглядом невозможно.