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08:32 (мск), источник: СуперОмск

Одну из остановок в городке Нефтяников перенесут на новое место

Остановку «Дворец бракосочетания» в направлении ул. 22 Апреля обустроят ближе к скверу Молодоженов.

Автобусы и маршрутки № 20, 202, 346, 393, 425 начнут останавливаться в другом месте с 27 марта.

Как отметили в департаменте транспорта Омска, существующая остановка «Дворец бракосочетания» возле здания № 113 по ул. 50 лет Профсоюзов расположена с нарушением требований нормативных документов, так как находится слишком близко к пешеходному переходу.

Согласно правилам остановки общественного транспорта следует размещать на расстоянии более 5 метров за пешеходным переходом по ходу движения.

Работу по обустройству новой остановки уже провели специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства. С понедельника, 27 марта, автобусы и маршрутки будут останавливаться возле нового павильона.

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