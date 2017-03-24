Одну из остановок в городке Нефтяников перенесут на новое место

Автобусы и маршрутки № 20, 202, 346, 393, 425 начнут останавливаться в другом месте с 27 марта.

Как отметили в департаменте транспорта Омска, существующая остановка «Дворец бракосочетания» возле здания № 113 по ул. 50 лет Профсоюзов расположена с нарушением требований нормативных документов, так как находится слишком близко к пешеходному переходу.

Согласно правилам остановки общественного транспорта следует размещать на расстоянии более 5 метров за пешеходным переходом по ходу движения.

Работу по обустройству новой остановки уже провели специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства. С понедельника, 27 марта, автобусы и маршрутки будут останавливаться возле нового павильона.