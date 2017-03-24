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10:37 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов: Аллеи вдоль дорог — особенность региона, и их нужно сохранить

Врио губернатора Антон Алиханов считает придорожные аллеи интересной особенностью региона и выступает за их сохранение. Он заявил об этом журналистам после заседания совета по экологии вечером в четверг, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

«Я поддерживаю тезис о том, что в общем и целом аллеи на тех дорогах, которые мы не трогаем, не расширяем, надо сохранить, потому что это действительно такая наша особенность интересная», — сказал Алиханов, добавив, что он «был бы против уничтожения этих аллей». Однако объявлять мораторий на их вырубку, по его мнению, не стоит, поскольку поврежденные и старые деревья необходимо вырубать.

Что касается высадки вдоль обочин новых деревьев, это «гораздо более сложное мероприятие» из-за существующих нормативов, отметил врио губернатора. При этом он пообещал изучить опыт немцев и поляков, которые разработали специальные нормативы. «В принципе мысль такая небезынтересная», — отреагировал он на соответствующую реплику журналистов.

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