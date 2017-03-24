Алиханов: Аллеи вдоль дорог — особенность региона, и их нужно сохранить

«Я поддерживаю тезис о том, что в общем и целом аллеи на тех дорогах, которые мы не трогаем, не расширяем, надо сохранить, потому что это действительно такая наша особенность интересная», — сказал Алиханов, добавив, что он «был бы против уничтожения этих аллей». Однако объявлять мораторий на их вырубку, по его мнению, не стоит, поскольку поврежденные и старые деревья необходимо вырубать.

Что касается высадки вдоль обочин новых деревьев, это «гораздо более сложное мероприятие» из-за существующих нормативов, отметил врио губернатора. При этом он пообещал изучить опыт немцев и поляков, которые разработали специальные нормативы. «В принципе мысль такая небезынтересная», — отреагировал он на соответствующую реплику журналистов.