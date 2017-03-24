В Самарской области проходит Единый день бесплатной юридической помощи

В пятницу, 24 марта Самарское региональное отделение ассоциация юристов России проводит Единый день бесплатной юридической помощи, сообщает правительство Самарской области.

В Самаре можно получить бесплатную юридическую помощь:

— в Центре бесплатной юридической помощи по адресу: улица Льва Толстого, 14, с 13:00 до 16:00 часов, запись по телефону: (846) 310−22−06;.

— в приемной уполномоченного по правам человека в Самарской области по адресу: улица Маяковского, 20, с 09:00 до 17:00 часов;.

— в Государственном юридическом бюро по адресу: улица XXII Партсъезда, 31, 2 этаж; с 9.00 до 17.00 часов;.

— в Нотариальной Палате Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 228, с 09:00 до 18:00 часов, запись по телефонам: (846) 242−26−31, 242−34−69;.

— в Юридической компании «Статус права» по адресу: Волжский проспект, д. 29, офис 113, с 10:00 до 19:00 часов, запись по телефону: 8 (927) 210−30−11 ;.

а также в юридических клиниках вузов:

— Самарского университета по адресу: г. улица Академика Павлова, 1, корпус юридического факультета, ауд. 110., с 14:00 до 16:00 часов;.

— Самарского государственного экономического университета по адресу: улица Советской Армии, 141, с 10:00 до 12:00 часов;.

— Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний России по адресу: проспект Кирова, д. 75/1, каб. 110, с 09:00 до 12:00 часов;.

— Самарского филиала Московского городского педагогического университета по адресу: улица Стара-Загора, 76, с 10:00 до 13:00 часов.

В Самарской области совместно с работниками прокуратуры районов будет проведен прием граждан по оказанию бесплатной юридической помощи местными отделениями ассоциации юристов России:

— в Тольятти — Приморский бульвар, 8, ком. 106; улица Юбилейная, 31 з, к. 303, улица Фрунзе, 16 б (ЦОиП); улица Жилина, 23, к. 10; улица Механизаторов, 14 а, каб. 13 с 09:00 до 12:00, улица Ушакова, 57, каб. 101 с 14:30 до 17:30;.

— в Жигулевске — улица Мира, 10 с 10:00 до 12:00;.

— в Отрадном — улица Буровиков, д. 24, эт. 2 с 16:00 до 18:00;.

— в Октябрьске — улица Аносова, д. 7 с 11:00 до 14:00;.

— в Кинеле — улица Мира, 42А с 13:00 до 15:00, улица Ленина, д. 36, каб. 304 с 09:00 до 12:00;.

— в Чапаевске — улица Комсомольская, 17, каб. 14 с 09:00—13:00 ;.

— в селе Красный Яр — улица Кооперативная, д. 105 с 09:00 до 12:00;.

— в селе Пестравка — ул. 50 лет Октября, д. 40, 2 этаж с 08:00 до 11:00;.

— в селе Елховка — ул. Советская, 2 с 08:00 до 16:00;.

— на ст. Клявлино — улица Октябрьская, д. 60, актовый зал с 10:00—12:00 ;.

— в селе Жемковка -пер. Центральный, д. 3 с 14:00 до 17:00;.

— в селе Камышла — ул. Красноармейская, д. 37А с 08:00 до 12:00;.

— в селе Алексеевка — улица Советская, 7, каб. № 7, № 22, № 30, улица Советская, 58 МУП «ЖСК» с 10:00 до 12:00.

Нотариусы города Самары и Самарской области будут вести бесплатный приём по разъяснению норм действующего законодательства в соответствии с установленным режимом работы нотариальных контор.

Прием граждан по оказанию бесплатной юридической помощи состоится в филиалах Государственного юридическом бюро с 09:00 до 16:00 часов по адресам:

— Тольятти, Новый проезд, 2, каб. 104;.

— Жигулевск, улица Пушкина, 3;.

— Отрадный, улица Комсомольская, 3;.

— Новокуйбышевск, Библиотечный проезд, 1;.

— Сызрань, улица Плеханова, 4;.

— село Богатое, улица Строителей, 69.