На Алтае назвали гору в честь компании «Газпром»
В республике Алтай безымянной горе Курайского хребта присвоили название «Гора Газпром». Об этом говорится в сообщении
В республике Алтай безымянной горе Курайского хребта присвоили название «Гора Газпром». Об этом говорится в сообщении
Принятое решение о присвоении горе имени компании было зафиксировано в сертификате, который главе «Газпрома» Алексею Миллеру передал лично руководитель региона Александр Бердников.
На встрече Александр Бердников передал Алексею Миллеру сертификат о присвоении безымянной вершине Курайского хребта на территории республики, высота 3341 м, имени «Гора Газпром».
Кроме того, в