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08:29 (мск), источник: РБК

На Алтае назвали гору в честь компании «Газпром»

В республике Алтай безымянной горе Курайского хребта присвоили название «Гора Газпром». Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Газпром».

Источник: РИА "Новости"

Принятое решение о присвоении горе имени компании было зафиксировано в сертификате, который главе «Газпрома» Алексею Миллеру передал лично руководитель региона Александр Бердников.

На встрече Александр Бердников передал Алексею Миллеру сертификат о присвоении безымянной вершине Курайского хребта на территории республики, высота 3341 м, имени «Гора Газпром».
Пресс-служба компании «Газпром»

Кроме того, в пресс-службе компании сообщили, что Бердников и Миллер обсудили ход газификации региона. Всего с 2007 по 2016 год компания «Газпром» выделила на эти цели 5,2 млрд руб. На эти средства в регионе уже были построены 20 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 296 км, и три подводящих газопровода к селам Кызыл-Озек и Манжерок. Также компания продолжает проектно-изыскательские работы по строительству новых газопроводов.

Комментарии
4
Ярослав Цимбалюк
А как ее местные называли?
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woodyM®SailorАВ
осталось и страну так назвать (((
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Владимир Пацак
Очень важное действо!
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