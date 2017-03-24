На Алтае назвали гору в честь компании «Газпром»

Кроме того, в пресс-службе компании сообщили, что Бердников и Миллер обсудили ход газификации региона. Всего с 2007 по 2016 год компания «Газпром» выделила на эти цели 5,2 млрд руб. На эти средства в регионе уже были построены 20 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 296 км, и три подводящих газопровода к селам Кызыл-Озек и Манжерок. Также компания продолжает проектно-изыскательские работы по строительству новых газопроводов.