Фестиваль «Ворвись в весну» откроет новый сезон в столичных парках
Гостей парков ждут выступления жонглёров, спортсменов, ходулистов и духовых оркестров,
Гостей парков ждут выступления жонглёров, спортсменов, ходулистов и духовых оркестров,
Фестиваль «Ворвись в весну» 26 марта откроет новый сезон в столичных парках. Музыкальные программы, спортивные тренировки и экскурсии ждут посетителей в воскресенье с 12:00 до 16:00.
В этот день у главного входа в парк «Сокольники» гостей будут встречать жонглёры и ходулисты. В 12:00 на эстраде «Ротонда» выступит оркестр барабанщиков «Маракату». Как охотились и развлекались русские цари и императоры, когда Пётр I впервые устроил майские гулянья, и другие занимательные факты из истории парка расскажут с 12:15 до 14:00 на экскурсиях «Невидимые Сокольники».
Танцевальные и музыкальные программы стартуют в 14:00, а на Фонтанной площади представят
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Театральные
Другие развлечения предложат пункты проката, которые уже заработали в семи парках. Велосипед, ролики, самокат и сегвей можно взять в парках Победы, «Красная Пресня», «Садовники» и «Кузьминки», в Измайловском, Перовском и Бабушкинском парках.
В марте — апреле пункты проката начнут работу в большинстве зелёных зон города. А в «Сокольниках» их будут запускать постепенно — с 1 апреля по 1 мая. Взять спортинвентарь в аренду в Таганском парке и в «Северном Тушине» можно будет с 1 апреля, а в Парке Горького — с 1 мая.
В саду «Эрмитаж» к 1 мая установят столы для настольного тенниса, которыми все желающие смогут пользоваться бесплатно с 10:00 до 22:00, но ракетки будут выдавать под залог.