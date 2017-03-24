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10:58 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Фестиваль «Ворвись в весну» откроет новый сезон в столичных парках

Гостей парков ждут выступления жонглёров, спортсменов, ходулистов и духовых оркестров, мастер-классы по изготовлению скворечников, плетению и рисованию, выставка спортивных ретроавтомобилей, физико-химические опыты с использованием песка, льда и бумаги.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Фестиваль «Ворвись в весну» 26 марта откроет новый сезон в столичных парках. Музыкальные программы, спортивные тренировки и экскурсии ждут посетителей в воскресенье с 12:00 до 16:00.

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В этот день у главного входа в парк «Сокольники» гостей будут встречать жонглёры и ходулисты. В 12:00 на эстраде «Ротонда» выступит оркестр барабанщиков «Маракату». Как охотились и развлекались русские цари и императоры, когда Пётр I впервые устроил майские гулянья, и другие занимательные факты из истории парка расскажут с 12:15 до 14:00 на экскурсиях «Невидимые Сокольники».

Танцевальные и музыкальные программы стартуют в 14:00, а на Фонтанной площади представят караоке-проект «Пой с миром в унисон». Выбрать песню и спеть дуэтом с любым жителем планеты любители музыки смогут с помощью специального приложения.

Fitshow — фестиваль фитнеса, здорового образа жизни и досуга, на котором представят новинки индустрии, — пройдёт в павильоне конгрессно-выставочного центра «Сокольники». Гости увидят показательные выступления спортсменов, поучаствуют в тренировках на открытом воздухе и послушают лекции о здоровом образе жизни и занятиях спортом.

В программе Парка Горького — фестиваль Most Weekend, выставка спортивных ретроавтомобилей и музыкальная программа. На набережной установят арт-объект «Ворвись в весну», на фоне которого все желающие смогут сфотографироваться.

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«День воды» отпразднуют в парке «Красная Пресня». Развлекательную программу с мастер-классами по изготовлению скворечников, плетению и рисованию, подготовленную клубом «Свои тропки», а также лекцией «Вода. Жизнь. Процессы» и физико-химическими опытами с использованием песка, льда и бумаги проведут в шатре на Малом острове.

Фестиваль «Каникулы Фест» в саду «Эрмитаж» посвятят началу школьных каникул. Юных горожан ждёт игровая программа «По следам Белого Кролика», весёлые спортивные конкурсы и мастер-классы. А ещё они узнают, что такое роспись пуантов, и научатся создавать инсталляцию «Дивный сад».

Театральные мастер-классы, приуроченные ко Дню работника культуры, начнутся в Бабушкинском парке в 16:00.

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Другие развлечения предложат пункты проката, которые уже заработали в семи парках. Велосипед, ролики, самокат и сегвей можно взять в парках Победы, «Красная Пресня», «Садовники» и «Кузьминки», в Измайловском, Перовском и Бабушкинском парках.

В марте — апреле пункты проката начнут работу в большинстве зелёных зон города. А в «Сокольниках» их будут запускать постепенно — с 1 апреля по 1 мая. Взять спортинвентарь в аренду в Таганском парке и в «Северном Тушине» можно будет с 1 апреля, а в Парке Горького — с 1 мая.

В саду «Эрмитаж» к 1 мая установят столы для настольного тенниса, которыми все желающие смогут пользоваться бесплатно с 10:00 до 22:00, но ракетки будут выдавать под залог.

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