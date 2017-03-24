Фестиваль «Ворвись в весну» откроет новый сезон в столичных парках

Фестиваль «Ворвись в весну» 26 марта откроет новый сезон в столичных парках. Музыкальные программы, спортивные тренировки и экскурсии ждут посетителей в воскресенье с 12:00 до 16:00.

В этот день у главного входа в парк «Сокольники» гостей будут встречать жонглёры и ходулисты. В 12:00 на эстраде «Ротонда» выступит оркестр барабанщиков «Маракату». Как охотились и развлекались русские цари и императоры, когда Пётр I впервые устроил майские гулянья, и другие занимательные факты из истории парка расскажут с 12:15 до 14:00 на экскурсиях «Невидимые Сокольники».

Танцевальные и музыкальные программы стартуют в 14:00, а на Фонтанной площади представят караоке-проект «Пой с миром в унисон». Выбрать песню и спеть дуэтом с любым жителем планеты любители музыки смогут с помощью специального приложения.

Fitshow — фестиваль фитнеса, здорового образа жизни и досуга, на котором представят новинки индустрии, — пройдёт в павильоне конгрессно-выставочного центра «Сокольники». Гости увидят показательные выступления спортсменов, поучаствуют в тренировках на открытом воздухе и послушают лекции о здоровом образе жизни и занятиях спортом.