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10:58 (мск), источник: AmurMedia.ru

Праздник Севера, символизирующий приход Весны, отметили в Хабаровском крае

Хабаровск, 24 марта, AmurMedia.

В национальном селе Арка Охотского района Хабаровского края состоялся праздник Севера, символизирующий приход Весны.

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Представители эвенских родов зажгли ритуальный очаг, повязали разноцветные ленты на деревья и продемонстрировали свои завораживающие обычаи. Представительница древнего эвенского рода Кела представила на кулинарном конкурсе густую эвенскую уху хиле. Особой популярностью на празднике пользовалось дефиле в национальных костюмах. В этом году для ключевого момента праздника — оленьих гонок до Арки добрались оленеводы с верховьев главных районных рек Юдома и Охота. Поездка к месту событий заняла до 10 дней или, как их называют оленеводы, кочевок, сообщает ИА AmurMedia.

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