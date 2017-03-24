Праздник Севера, символизирующий приход Весны, отметили в Хабаровском крае

Представители эвенских родов зажгли ритуальный очаг, повязали разноцветные ленты на деревья и продемонстрировали свои завораживающие обычаи. Представительница древнего эвенского рода Кела представила на кулинарном конкурсе густую эвенскую уху хиле. Особой популярностью на празднике пользовалось дефиле в национальных костюмах. В этом году для ключевого момента праздника — оленьих гонок до Арки добрались оленеводы с верховьев главных районных рек Юдома и Охота. Поездка к месту событий заняла до 10 дней или, как их называют оленеводы, кочевок, сообщает ИА AmurMedia.