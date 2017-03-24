Семья уральского чиновника лишилась земли и недвижимости, купленной на неподтвержденные доходы
На Среднем Урале в доход государства обращены земля и недвижимость, приобретенные супругой муниципального чиновника на неподтвержденные доходы.
На Среднем Урале в доход государства обращены земля и недвижимость, приобретенные супругой муниципального чиновника на неподтвержденные доходы.
Прокуратура добилась этого через суд. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, начальник отдела транспорта и связи управления
Надзорное ведомство направило иск в Первоуральский городской суд с требованием обратить в доход государства земельный участок и жилой дом, принадлежащие супруге чиновника. В ноябре 2016 года городской суд в удовлетворении этих требований отказал, тогда прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции. В результате судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отменила решение городского суда и вынесла новое решение об удовлетворении исковых требований. Земельный участок и жилой дом, приобретенные на неподтвержденные доходы, отошли государству.