Семья уральского чиновника лишилась земли и недвижимости, купленной на неподтвержденные доходы

Прокуратура добилась этого через суд. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, начальник отдела транспорта и связи управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Первоуральска, до декабря 2014 года работавший в администрации городского округа, представил справку за 2014 год о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и своей супруги. Но при проверке выяснилось, что супруга муниципального чиновника в 2014 году приобрела земельный участок и жилой дом стоимостью свыше 5,3 млн руб., что существенно превышает совокупный доход супругов за три года, предшествующих совершению сделки. При этом законность получения доходов, за счет которых была куплена недвижимость, оказалась не подтверждена.

Надзорное ведомство направило иск в Первоуральский городской суд с требованием обратить в доход государства земельный участок и жилой дом, принадлежащие супруге чиновника. В ноябре 2016 года городской суд в удовлетворении этих требований отказал, тогда прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции. В результате судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отменила решение городского суда и вынесла новое решение об удовлетворении исковых требований. Земельный участок и жилой дом, приобретенные на неподтвержденные доходы, отошли государству.