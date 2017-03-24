Угроза смога сохраняется в 2 городах

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности продлен в двух городах Челябинской области.

Смог продолжает угрожать Карабашу и Коркино, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу министерства экологии региона.

Согласно сведениям Гидрометцентра, вредные примеси будут плохо рассеиваться из-за слабого ветра и ночной инверсии. Такая ситуация сохранится как минимум до сегодняшнего вечера, 24 марта.

Как отметили в Минэкологии, предприятиям предписано снизить уровень выбросов в атмосферу. Кроме того, жителям не рекомендуют проводить работы, которые могут спровоцировать дополнительное загрязнение воздуха. Автомобилистов также просят по возможности временно отказаться от поездок на личном транспорте.