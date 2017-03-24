Угроза смога сохраняется в 2 городах
Продлен режим НМУ.
Продлен режим НМУ.
Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности продлен в двух городах Челябинской области.
Смог продолжает угрожать Карабашу и Коркино, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Согласно сведениям Гидрометцентра, вредные примеси будут плохо рассеиваться
Как отметили в Минэкологии, предприятиям предписано снизить уровень выбросов в атмосферу. Кроме того, жителям не рекомендуют проводить работы, которые могут спровоцировать дополнительное загрязнение воздуха. Автомобилистов также просят по возможности временно отказаться от поездок на личном транспорте.