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08:28 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Угроза смога сохраняется в 2 городах

Продлен режим НМУ.

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности продлен в двух городах Челябинской области.

Смог продолжает угрожать Карабашу и Коркино, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу министерства экологии региона.

Согласно сведениям Гидрометцентра, вредные примеси будут плохо рассеиваться из-за слабого ветра и ночной инверсии. Такая ситуация сохранится как минимум до сегодняшнего вечера, 24 марта.

Как отметили в Минэкологии, предприятиям предписано снизить уровень выбросов в атмосферу. Кроме того, жителям не рекомендуют проводить работы, которые могут спровоцировать дополнительное загрязнение воздуха. Автомобилистов также просят по возможности временно отказаться от поездок на личном транспорте.

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