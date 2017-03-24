На омича, не платившего алименты, завели уголовное дело
Мужчина может сесть в тюрьму
Мужчина может сесть в тюрьму
В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в неуплате алиментов своим детям.
Заместитель прокурора Ленинского округа города Омска утвердил обвинительный акт в отношении 41-летнего Рината Хасянова. Безработный омич органами предварительного расследования обвиняется в неуплате средств на содержание детей (ч.1 ст. 157 УК РФ).
Как сообщает прокуратура, Хасянов обязан выплачивать алименты на содержание своих детей — сумма выплат составляет половину всех видов заработка. Однако омич с момента привлечения к административной ответственности (ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ — неисполнение родителями обязанностей по содержанию несовершеннолетних) не выплачивал алименты детям безо всяких уважительных на то причин. Таким образом, родитель накопил более 96 тысяч задолженности.
Прокуратура Омской области:
— Федеральным законом от
Всего с начала 2017 года только на территории Ленинского округа
Так, уголовное дело в отношении Рината Хасянова направлена мировому судье для рассмотрения по существу. Санкции этой статьи раасматривает наказание до 1 года лишения свободы.