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08:27 (мск), источник: Om1.ru

На омича, не платившего алименты, завели уголовное дело

Мужчина может сесть в тюрьму из-за того, что не раз уклонялся от выплат своим детям.

В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в неуплате алиментов своим детям.

Заместитель прокурора Ленинского округа города Омска утвердил обвинительный акт в отношении 41-летнего Рината Хасянова. Безработный омич органами предварительного расследования обвиняется в неуплате средств на содержание детей (ч.1 ст. 157 УК РФ).

Как сообщает прокуратура, Хасянов обязан выплачивать алименты на содержание своих детей — сумма выплат составляет половину всех видов заработка. Однако омич с момента привлечения к административной ответственности (ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ — неисполнение родителями обязанностей по содержанию несовершеннолетних) не выплачивал алименты детям безо всяких уважительных на то причин. Таким образом, родитель накопил более 96 тысяч задолженности.

Прокуратура Омской области:

 — Федеральным законом от 03.07.2016 г. в статью 157 УК РФ внесены изменения. В настоящее время уголовная ответственность за неуплату алиментов родителем без уважительных причин в нарушение судебного решения или нотариально удостоверенного соглашения предусмотрена только в случае неоднократного уклонения. Под неоднократностью следует понимать совершение таких действий лицом, уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период действия этого административного наказания.

Всего с начала 2017 года только на территории Ленинского округа из-за невыплаты алиментов было возбуждено 21 уголовное дело, часть из них уже рассматривается судом.

Так, уголовное дело в отношении Рината Хасянова направлена мировому судье для рассмотрения по существу. Санкции этой статьи раасматривает наказание до 1 года лишения свободы.

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