Калининградскую область ожидают пасмурные выходные с дождём
Калининградскую область ожидают пасмурные выходные. Такая информация опубликована на официальном сайте Гидрометцентра России.
Калининградскую область ожидают пасмурные выходные. Такая информация опубликована на официальном сайте Гидрометцентра России.
По данным метеорологов, в дневное время воздух прогреется до +6… 7 °C. Ночью столбики термометров покажут +1°С.
В субботу, 25 марта, возможен небольшой дождь. Его вероятность составляет 83%. На следующий день в регионе будет переменная облачность. Осадков в воскресенье синоптики не прогнозируют.