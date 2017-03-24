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13:04 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградскую область ожидают пасмурные выходные с дождём

Калининградскую область ожидают пасмурные выходные. Такая информация опубликована на официальном сайте Гидрометцентра России.

Источник: Калининград.Ru

По данным метеорологов, в дневное время воздух прогреется до +6… 7 °C. Ночью столбики термометров покажут +1°С.

В субботу, 25 марта, возможен небольшой дождь. Его вероятность составляет 83%. На следующий день в регионе будет переменная облачность. Осадков в воскресенье синоптики не прогнозируют.

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