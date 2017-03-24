В апреле в Челябинске начнутся субботники

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

По словам начальника управления благоустройства Владимира Жучкова, ежегодно основная нагрузка по организации и выполнению работ по уборке территорий ложится на районы. «Администрации должны заранее определиться с местами массовых субботников, составить график уборки, а также обеспечить инвентарем, организовать транспорт для вывоза собранного мусора», — отметил он.

В частности, в надлежащее состояние должны быть приведены памятники и мемориалы, территории, примыкающие к наземным инженерным сетям, территория городских кладбищ.

Городские власти поручили привести в порядок не только территорию города, но и фасады домов, остановочные комплексы, очистить заборы от рекламы. В частности, речь шла о концертных афишах, которые расклеены в непредназначенных для этого местах.