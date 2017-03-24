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09:03 (мск), источник: СуперОмск

Под Омском начали закрываться ледовые переправы

С сегодняшнего дня закрыта первая ледовая переправа, соединяющая р.п. Черлак и с. Нововаршавка. Дорожные службы уже установили здесь запрещающие знаки и произвели чернение льда.

По данным регионального ГУ МЧС России, на ряде переправ снижена грузоподъемность. Госинспекоры по маломерным судам произвели замеры на Белоярской, Бородинской, Изюкской ледовых переправах Тевризского района и выяснили, что толщина льда здесь не превышает 52 см. Это значит, что здесь может проехать транспорт весом не более 7 тонн.

Специалисты просят автолюбителей быть особенно внимательными в связи с потеплением.

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