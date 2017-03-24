Под Омском начали закрываться ледовые переправы

По данным регионального ГУ МЧС России, на ряде переправ снижена грузоподъемность. Госинспекоры по маломерным судам произвели замеры на Белоярской, Бородинской, Изюкской ледовых переправах Тевризского района и выяснили, что толщина льда здесь не превышает 52 см. Это значит, что здесь может проехать транспорт весом не более 7 тонн.

Специалисты просят автолюбителей быть особенно внимательными в связи с потеплением.