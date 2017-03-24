В Башкирии выяснили, как наличие детей отражается на карьере

«Больше трети опрошенных убеждены, что “заниматься детьми труднее, чем работать” — так считают и те, у кого есть дети, и те, у кого их нет. При этом около четверти респондентов предпочли бы работать, а не заниматься детьми. Однако таких существенно меньше среди тех, кто уже стал родителями — из них работать предпочли бы всего 15 процентов. Чаще всего вариант ответа “Я бы предпочёл (-ла) работать, а не заниматься детьми” выбирают ИТ специалисты, маркетологи и молодые специалисты. Меньше всего согласны с данным утверждением HR-специалисты и бухгалтеры», — сообщила результаты исследования руководитель пресс-службы HeadHunter Башкортостан Ольга Гибадуллина.

По ее словам, четверть опрошенных полагают, что наличие детей — это всегда выбор: «работа и родительство не могут быть совмещены без ущерба для какой-либо из сфер». Еще столько же уверены, что дети мешают делать карьеру. Вполне ожидаемо, что таких больше среди бездетных, у которых нет опыта подобного совмещения — 31 процент. А вот с мнением, что строить карьеру можно только после того, как дети вырастут, согласились всего 14 процентов респондентов.

Больше других воспринимают родительство, как серьезный труд, требующий отказа от карьеры, представители сферы ИТ, маркетинга, а также банкиры, юристы и «творческие люди» из сферы «Искусство, развлечение, масс-медиа». Меньше других беспокоятся об этом работники автомобильного бизнеса, безопасности и медицины.

Интересно, что в мнениях относительно сложности заботы о детях, мужчины и женщины единодушны, а вот в остальных вопросах — расходятся. Среди мужчин больше тех, кто предпочел бы зарабатывание денег вместо заботы о детях, а среди женщин больше тех, кто считает, что полноценно можно заниматься либо работой, либо детьми.

Чаще других о том, что наличие детей мешает строить карьеру, говорили специалисты по закупкам и занятые в «сфере гостеприимства». Реже — специалисты на производстве и высший менеджмент.

Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 27 февраля — 12 марта 2017 года среди 6,2 тысячи сотрудников компаний Башкортостана.