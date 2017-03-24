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11:54 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже похолодает к концу выходных

Прогноз погоды на 24—26 марта: дождливо, от -1 до +11.

Похолодание придет в Воронеж к воскресенью, 26 марта. Температура воздуха будет опускаться постепенно — если в пятницу, 24 марта, днем будет до +11 градусов, то в ночь на воскресенье столбик термометра опустится до -1 градуса. Днем потеплеет, однако возможен небольшой снег. Осадки — в основном в виде дождя — ожидаются с пятницы по воскресенье.

Подробный прогноз погоды на выходные опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем в пятницу, 23 марта, будет облачно с прояснениями, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Температура от +9 до +11 градусов. Ветер южный 6−11 м/сек. Самым теплым этот день был в 2014 году (+18,4 градуса), минимальную температуру воздуха зафиксировали в 1963 году (-21 градус).

В субботу, 25 марта, небольшой дождь ожидается и днем, и ночью. Ветер северо-западный 8−13 м/сек. Температура ночью от +1 до +3 градусов, днем от +6 до+8.

В ночь на воскресенье, 26 марта, будет от +1 до -1 градуса. Осадков не будет. Днем воздух прогреется до +7 градусов, возможен снег. Ветер переменный 3−8 м/сек.

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