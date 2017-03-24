В Самаре встретят уникальный лекционный поезд

25 марта в 9.00 (МСК) на железнодорожном вокзале Самара состоится торжественная встреча передвижного выставочно-лекционного комплекса ОАО «РЖД» (ПВЛК).

ПВЛК — это уникальный поезд, в составе которого 11 специальных выставочных вагонов. Его экспозиции рассказывают о современных технологиях и инновациях, которые применяются на железных дорогах страны. В этом году работа ПВЛК приурочена к 80-летию ревизорского аппарата ОАО «РЖД».

В мероприятии примут участие руководители Куйбышевской железной дороги, работники и ветераны ревизорского аппарата Куйбышевской магистрали, а также пассажиры, жители и гости города Самара, сообщает КбшЖД.