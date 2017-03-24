В Самаре встретят уникальный лекционный поезд
В составе его 11 специальных выставочных вагонов.
В составе его 11 специальных выставочных вагонов.
25 марта в 9.00 (МСК) на железнодорожном вокзале Самара состоится торжественная встреча передвижного
ПВЛК — это уникальный поезд, в составе которого 11 специальных выставочных вагонов. Его экспозиции рассказывают о современных технологиях и инновациях, которые применяются на железных дорогах страны. В этом году работа ПВЛК приурочена к 80-летию ревизорского аппарата ОАО «РЖД».
В мероприятии примут участие руководители Куйбышевской железной дороги, работники и ветераны ревизорского аппарата Куйбышевской магистрали, а также пассажиры, жители и гости города Самара, сообщает КбшЖД.