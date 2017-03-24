В Уфе составлен перечень районов, попадающих в зону подтопления

Список упорядочен в соответствии с уровнем подъема воды. Так, каждой весной старица Белой затапливает дорогу в поселок Козарез — для этого хватает даже небольшого подъема уровня в 500 см. Самый высокий возможный подъем — 900 см, подтопит 524 домов жителей микрорайона Кооперативная поляна, в том числе территорию школы № 34 и поликлиники.

Подъем реки Уфы до уровня 750 см зальет дорогу на профилакторий «Речные зори» в Калининском районе городе. При максимальном уровне в 950 см вода достигнет Шакши, Максимовки, и Инорса, где в кризисную ситуацию могут попасть 865 местных жителей.