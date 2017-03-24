В Уфе составлен перечень районов, попадающих в зону подтопления
УФА, 24 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям составил перечень микрорайонов Уфы, попадающих в зону подтопления.
УФА, 24 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям составил перечень микрорайонов Уфы, попадающих в зону подтопления.
Список упорядочен в соответствии с уровнем подъема воды. Так, каждой весной старица Белой затапливает дорогу в поселок Козарез — для этого хватает даже небольшого подъема уровня в 500 см. Самый высокий возможный подъем — 900 см, подтопит 524 домов жителей микрорайона Кооперативная поляна, в том числе территорию школы № 34 и поликлиники.
Подъем реки Уфы до уровня 750 см зальет дорогу на профилакторий «Речные зори» в Калининском районе городе. При максимальном уровне в 950 см вода достигнет Шакши, Максимовки, и Инорса, где в кризисную ситуацию могут попасть 865 местных жителей.
Напомним, в минувшем году паводок на реке Белой достиг пика 25 апреля на уровне 756 см. На реке Уфе пиковый показатель был достигнут 24 апреля — 769 см. Эти цифры соответствовали прогнозируемым: на Белой ожидался максимальный уровень в 730−830 см, на Уфе — 760−860 см.
Ледоход на Белой в прошлом году начался 3 апреля — на