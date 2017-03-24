В Казани оштрафовали водителя, катавшего на капоте человека

22 марта в соцсетях опубликовали ролик, на котором видно, как водитель иномарки катает по ул. Кремлевской мужчину, переодетого в костюм обезьяны.

Шуточным видео заинтересовались сотрудники ГИБДД. В результате они выписали 22-летнему водителю штраф в 1000 рублей за перевозку людей вне кабины автомобиля, а также наказали за опасное вождение штрафом в 1500 рублей.

Кроме того, как выяснилось в ходе проверки, автомобилист не уплатил ранее наложенные на него штрафы за другие нарушения ПДД. В связи с этим суд принял решение об административном аресте водителя на 5 суток.

Отметим, что ранее водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение автомобиля без права управления транспортными средствами, проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества пешеходам.