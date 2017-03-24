Волгоградцам предлагают обсудить проекты благоустройства улиц

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, на официальном сайте городской администрации в свободном доступе размещены документы и эскизы проектов.

«В соответствии с ними общественные территории будут расширены, замощены плиткой, оборудованы малыми архитектурными формами, новыми остановочными павильонами. Предусмотрена также высадка деревьев и кустарников. Обновленное городское пространство дополнят торговые объекты нового формата — павильоны, галереи и киоски, выполненные в едином архитектурном стиле», -подчеркнули в мэрии.

Так, в первую очередь преобразятся:

— пр. имени Героев Сталинграда, улица 40 лет ВЛКСМ, бульвар имени Энгельса в Красноармейском районе.

— ул. имени 64-й Армии, Лимоновая и Колосовая в Кировском районе.

— пр. Университетский и ул. Казахская в Советском районе.

— ул. КИМ и ул. Калинина в Ворошиловском районе.

— Аллея Героев, ул. Глазкова, ул. Глубокоовражная, ул. Голубинская в Центральном районе.

— проспект Жукова, шоссе Авиаторов, ул. Хорошева в Дзержинском районе.

— ул. Штеменко, пр. Металлургов, ул. Еременко в Краснооктябрьском районе.

— пр. Ленина, ул. Николая Отрады, Ополченская, Шурухина в Тракторозаводском районе.

Ознакомиться с проектами и стать участниками их обсуждения можно на сайте мэрии в разделе «Публичные консультации». Чтобы направить свои предложения нужно заполнить опросный лист и отправить его в администрацию соответствующего района — адрес электронной почты, контактный телефон и сроки приема предложений указаны в Уведомлении о проведении публичных консультаций.