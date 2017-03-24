ООО «МАН» кормило волгоградцев салатами с кишечной палочкой и сальмонеллезом
ООО «МАН» приговорено к штрафу в 300 тысяч рублей за то, что кормило волгоградцев салатами с кишечной палочкой и сальмонеллезом. ВДТВ сообщало об этом ранее.
ООО «МАН» приговорено к штрафу в 300 тысяч рублей за то, что кормило волгоградцев салатами с кишечной палочкой и сальмонеллезом. ВДТВ сообщало об этом ранее.
Как сообщают в волгоградском Арбитражном суде, Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области провело эпидемиологическое расследование в супермаркете «МАН», расположенном в Красноармейском районе.
Расследование выявило 86 пострадавших, употреблявших салаты, изготовленные в кулинарном цехе ООО «МАН», расположенном по адресу: г. Волгоград, бульвар Энгельса, 20. У 67 пострадавших был лабораторно подтвержден диагноз «сальмонеллез», у 1 человека диагноз был установлен клинически.
В исследованных 14-ти пробах блюд были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. По итогам расследования Управление Роспотребнадзора обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о привлечении ООО «МАН» к административной ответственности. Суд удовлетворил требования заявителя в полном объеме.
В ООО «МАН» не согласились с Арбитражным судом и оспорили его решение в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде. Апелляционный суд оставил в силе решение волгоградского суда. Решение вступило в законную силу.