Пользователям Wi-Fi в наземном транспорте стало доступно подключение к сети без авторизации и рекламы

Теперь пользователи наземного транспорта Москвы смогут воспользоваться услугой «Как дома» при подключении к Wi-Fi, которая даст им возможность пользоваться бесплатным Wi-Fi без авторизации и рекламы во всем наземном городском пассажирском транспорте.

Как пояснил Агентству «Москва» директор по внешним коммуникациям компании-оператора Wi-Fi в столичном транспорте «МаксимаТелеком» Илья Грабовский, запуск услуги «Как дома» на наземном транспорте является логическим шагом развития Wi-Fi-пространства MT_FREE, учитывающий пожелания пассажиров московского транспорта. Ранее услуга действовала только в сети Wi-Fi в столичном метрополитене и на Московском центральном кольце.