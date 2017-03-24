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12:50 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Пользователям Wi-Fi в наземном транспорте стало доступно подключение к сети без авторизации и рекламы

Пользователям бесплатного Wi-Fi в наземном транспорте Москвы стала доступна услуга подключения к интернету без авторизации и рекламы, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Источник: РИА "Новости"
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Теперь пользователи наземного транспорта Москвы смогут воспользоваться услугой «Как дома» при подключении к Wi-Fi, которая даст им возможность пользоваться бесплатным Wi-Fi без авторизации и рекламы во всем наземном городском пассажирском транспорте.

Как пояснил Агентству «Москва» директор по внешним коммуникациям компании-оператора Wi-Fi в столичном транспорте «МаксимаТелеком» Илья Грабовский, запуск услуги «Как дома» на наземном транспорте является логическим шагом развития Wi-Fi-пространства MT_FREE, учитывающий пожелания пассажиров московского транспорта. Ранее услуга действовала только в сети Wi-Fi в столичном метрополитене и на Московском центральном кольце.

«Возможность бесшовного подключения к сети Wi-Fi в московском транспорте — одно из ключевых преимуществ единой сети MT_FREE, способствующее полноценному развитию сервиса в столице. Эксперты называют Wi-Fi-пространство московского транспорта крупнейшим в Европе. Поэтому важно создать для миллионов пользователей максимально простые и комфортные условия для использования бесплатного Wi-Fi во время поездок», — отметил И. Грабовский.

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Приобрести премиальный пакет для подключения без авторизации и рекламы к сети Wi-Fi в наземном транспорте можно как на соответствующей версии портала — netbynet.wi-fi.ru — так и в личном кабинете. На текущий момент пользователям доступен один тарифный план на месяц, стоимость которого составляет 100 руб. Оплатить подключение можно с помощью банковской карты, счета мобильного телефона или PayPal. До конца марта 2017 г. действует акция «Как дома-Лайт», в рамках которой предоставляется скидка 50% на первый месяц действия подписки.

«Услуга “Как дома” работает по модели подписки, управление которой доступно в личном кабинете пользователя. В будущем планируется добавить новые (долгосрочные) варианты тарифов, а также механику “конструктора”, которая ускорит процесс выбора подходящего каждому пользователю варианта. Каждый месяц число абонентов, подключивших премиальных пакеты, увеличивается примерно на 10%. Единое Wi-Fi-пространство MT_FREE подразумевает единые стандарты для наших сервисов, которые доступны пассажирам на протяжении всего пути, вне зависимости от количества пересадок и видов транспорта. Поэтому запуск расширенной версии услуги “Как дома” — логический шаг, способствующий повысить пользование бесплатным Wi-Fi в наземном транспорте», — заключил И. Грабовский.

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