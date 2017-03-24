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10:32 (мск), источник: Вести Приморье

Краевая администрация, вокзалы, мосты и телевышка в Приморье останутся на час без света

Приморский край присоединится к акции «Час Земли». 25 марта с 20.30 до 21.30 будут отключены сразу несколько зданий и объектов краевого значения.

Источник: Вести Приморье

Как сообщили в краевом департаменте информационной политики, в этом году Приморье вновь присоединиться к акции Минприроды России и Всемирного Фонда дикой природы «Час Земли».

«25 марта с 20.30 до 21.30 будет отключена подсветка зданий Администрации Приморья и Владивостока, моста через бухту Золотой Рог, телевышки на сопке Орлиной, зданий Почты России и Ростелекома в центре Владивостока, а также Железнодорожного и Морского вокзалов», — отметили в департаменте.

Ранее присоединиться к акции жителей Приморья, представителей бизнеса, государственных и муниципальных структур пригласил Губернатор края Владимир Миклушевский.

«Призываю приморцев присоединиться к этому не сложному, но значимому экологическому мероприятию. Без сохранения окружающей среды не получится создать благоприятные условия жизни людей. Пусть небольшой, но это вклад в наше будущее, будущее наших детей и следующих поколений», — подчеркнул глава региона.

Напомним, в соответствии с указом Президента России Владимира Путина 2017 год объявлен в стране Годом экологии. По поручению главы Приморья, мероприятия в рамках Года экологии в регионе реализуются при активном участии жителей края, а также общественных экологических организаций.

Справочно: впервые акция «Час Земли» была организована в Австралии в 2007 году. С тех пор каждый год в одну из последних суббот марта ее проводят во многих странах мира. В 2016 году в акции приняли участие 172 страны и более двух миллиардов человек. В России акцию поддержали 20 миллионов человек из разных городов. В Москве погасла подсветка более 800 зданий, в том числе архитектурного ансамбля Московского Кремля, Собора Василия Блаженного, ГУМа и многих других. В Приморье в прошлом году помимо здания Администрации Приморского края отключалась подсветка Золотого моста.

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