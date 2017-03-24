Красноярцы предложили оборудовать на Татышеве аквапарк и благоустроенный пляж

В Красноярске подвели предварительные итоги опроса о развитии острова Татышев. Напомним, опрос стартовал 15 марта на сайте администрации города. Горожанам предлагается оценить доступность Татышев-парка, инфраструктуру, назначение объектов, организацию мероприятий, а также ответить на вопросы — как они предпочитают проводить своё время в парке, что мешает отдыху и что нужно изменить в первую очередь.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в опросе на сайте мэрии приняло участие более 300 человек.

Почти 40% проголосовавших отнесли себя к группе «люди, занимающиеся физкультурой и спортом», около 30% — к группе «родители с детьми разного возраста, бабушки и дедушки с внуками».

Определенного времени посещения у большинства проголосовавших нет, как правило, люди приходят в Татышев-парк, когда есть время — это 43% от проголосовавших. Утром посещают остров всего 10%, а вот днём и вечером примерно одинаковое количество — чуть больше 20%.

Более 50% отметили, что до Татышев-парка удобно добираться на общественном транспорте. 46% опрошенных считают, что в парке достаточно развлечений, при этом 32% — что недостаточно. 71% проголосовавших посетителей парка предпочитают кататься на острове на велосипедах и роликах, не намного меньше — 67% — опрошенных приходят просто гулять и отдыхать. Чаще всего, отмечают горожане, мешают отдыху в Татышев-парке компании и лица в алкогольном опьянении — так считают 56%. Из ближайших задач проголосовавшие считают, что необходимо увеличить количество туалетов — 52%.

На открытые вопросы, уточняющие, «как вы предпочитаете проводить своё время в Татышев-парке», даны следующие ответы: занимаюсь Crossfit, быстрой ходьбой, встречаюсь с друзьями, гуляю с собакой в восточной части острова, гуляю с детьми на детской площадке, занимаюсь йогой, использую тренажёры и турники, купаюсь, катаюсь на велосипедах, фотографирую, рыбачу, кормлю сусликов, слушаю «оркестр на траве».

На открытый вопрос «Что мешает отдыху в Татышев-парке», звучали следующие варианты:

не хватает в продаже обычной недорогой питьевой воды, лошади, музыка из мест общественного питания, расположение катка вблизи магистрали, не соблюдение правил передвижения на острове на велосипедах, роликах и пешком, скудное меню кафе, не хватает зелёных зон, пробки в праздничные дни на въезде и выезде с острова, мусор, который появляется после пикников, мангалы с шашлыками, недостаточно парковок и другое.

На вопрос «Что нужно сделать в Татышев-парке», респонденты предлагали следующие варианты:

адаптированные площадки отдыха и спорта для всех категорий населения, аттракционы, водные развлечения, аквапарк, благоустроенный пляж, зона для игры в большой теннис, воркаут-площадки, восстановить или построить мост с выходом в Зелёную рощу, убрать лошадей с острова, выделить достаточную площадку для выгула собак, добавить велодорожки по берегу, сделать подробную электронную карту, контактный зоопарк с парком динозавров, сохранить зелёные зоны, перенести детскую железную дорогу, установить фонтанчики с питьевой водой, оставить северо-восточною зону «дикой», установить пандусы для велосипедов и колясок в районе остановок, установить урны с раздельным сбором мусора и другое.