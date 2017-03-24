Красноярцы предложили оборудовать на Татышеве аквапарк и благоустроенный пляж
Чаще всего, отмечают горожане, мешают отдыху в
Чаще всего, отмечают горожане, мешают отдыху в
В Красноярске подвели предварительные итоги опроса о развитии острова Татышев. Напомним, опрос стартовал 15 марта на сайте администрации города. Горожанам предлагается оценить доступность
Как рассказали в
Почти 40% проголосовавших отнесли себя к группе «люди, занимающиеся физкультурой и спортом», около 30% — к группе «родители с детьми разного возраста, бабушки и дедушки с внуками».
Определенного времени посещения у большинства проголосовавших нет, как правило, люди приходят в
Более 50% отметили, что до
На открытые вопросы, уточняющие, «как вы предпочитаете проводить своё время в Татышев-парке», даны следующие ответы: занимаюсь Crossfit, быстрой ходьбой, встречаюсь с друзьями, гуляю с собакой в восточной части острова, гуляю с детьми на детской площадке, занимаюсь йогой, использую тренажёры и турники, купаюсь, катаюсь на велосипедах, фотографирую, рыбачу, кормлю сусликов, слушаю «оркестр на траве».
На открытый вопрос «Что мешает отдыху в Татышев-парке», звучали следующие варианты:
не хватает в продаже обычной недорогой питьевой воды, лошади, музыка из мест общественного питания, расположение катка вблизи магистрали, не соблюдение правил передвижения на острове на велосипедах, роликах и пешком, скудное меню кафе, не хватает зелёных зон, пробки в праздничные дни на въезде и выезде с острова, мусор, который появляется после пикников, мангалы с шашлыками, недостаточно парковок и другое.
На вопрос «Что нужно сделать в Татышев-парке», респонденты предлагали следующие варианты:
адаптированные площадки отдыха и спорта для всех категорий населения, аттракционы, водные развлечения, аквапарк, благоустроенный пляж, зона для игры в большой теннис,
Добавим, что голосование также проводится в официальном паблике администрации города Красноярска, там проголосовало 491 человек, а также на сайте