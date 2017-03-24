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10:14 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы предложили оборудовать на Татышеве аквапарк и благоустроенный пляж

Чаще всего, отмечают горожане, мешают отдыху в Татышев-парке компании в алкогольном опьянении — так считают 56%. Из ближайших задач проголосовавшие считают, что необходимо увеличить количество туалетов — 52%.

Источник: Reuters

В Красноярске подвели предварительные итоги опроса о развитии острова Татышев. Напомним, опрос стартовал 15 марта на сайте администрации города. Горожанам предлагается оценить доступность Татышев-парка, инфраструктуру, назначение объектов, организацию мероприятий, а также ответить на вопросы — как они предпочитают проводить своё время в парке, что мешает отдыху и что нужно изменить в первую очередь.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в опросе на сайте мэрии приняло участие более 300 человек.

Почти 40% проголосовавших отнесли себя к группе «люди, занимающиеся физкультурой и спортом», около 30% — к группе «родители с детьми разного возраста, бабушки и дедушки с внуками».

Определенного времени посещения у большинства проголосовавших нет, как правило, люди приходят в Татышев-парк, когда есть время — это 43% от проголосовавших. Утром посещают остров всего 10%, а вот днём и вечером примерно одинаковое количество — чуть больше 20%.

Более 50% отметили, что до Татышев-парка удобно добираться на общественном транспорте. 46% опрошенных считают, что в парке достаточно развлечений, при этом 32% — что недостаточно. 71% проголосовавших посетителей парка предпочитают кататься на острове на велосипедах и роликах, не намного меньше — 67% — опрошенных приходят просто гулять и отдыхать. Чаще всего, отмечают горожане, мешают отдыху в Татышев-парке компании и лица в алкогольном опьянении — так считают 56%. Из ближайших задач проголосовавшие считают, что необходимо увеличить количество туалетов — 52%.

На открытые вопросы, уточняющие, «как вы предпочитаете проводить своё время в Татышев-парке», даны следующие ответы: занимаюсь Crossfit, быстрой ходьбой, встречаюсь с друзьями, гуляю с собакой в восточной части острова, гуляю с детьми на детской площадке, занимаюсь йогой, использую тренажёры и турники, купаюсь, катаюсь на велосипедах, фотографирую, рыбачу, кормлю сусликов, слушаю «оркестр на траве».

На открытый вопрос «Что мешает отдыху в Татышев-парке», звучали следующие варианты:

не хватает в продаже обычной недорогой питьевой воды, лошади, музыка из мест общественного питания, расположение катка вблизи магистрали, не соблюдение правил передвижения на острове на велосипедах, роликах и пешком, скудное меню кафе, не хватает зелёных зон, пробки в праздничные дни на въезде и выезде с острова, мусор, который появляется после пикников, мангалы с шашлыками, недостаточно парковок и другое.

На вопрос «Что нужно сделать в Татышев-парке», респонденты предлагали следующие варианты:

адаптированные площадки отдыха и спорта для всех категорий населения, аттракционы, водные развлечения, аквапарк, благоустроенный пляж, зона для игры в большой теннис, воркаут-площадки, восстановить или построить мост с выходом в Зелёную рощу, убрать лошадей с острова, выделить достаточную площадку для выгула собак, добавить велодорожки по берегу, сделать подробную электронную карту, контактный зоопарк с парком динозавров, сохранить зелёные зоны, перенести детскую железную дорогу, установить фонтанчики с питьевой водой, оставить северо-восточною зону «дикой», установить пандусы для велосипедов и колясок в районе остановок, установить урны с раздельным сбором мусора и другое.

Добавим, что голосование также проводится в официальном паблике администрации города Красноярска, там проголосовало 491 человек, а также на сайте интернет-газеты Newslab.ru. Все результаты опросов будут проанализированы в администрации города и Общественной палате города и лягут в основу формирования планов развития Татышев-парка на ближайшие годы.

Комментарии
1
Понятно
Любое здание, отдает тепло, летом нагреваясь от солнца, зимой от того, что мы его обогреваем и теплый воздух подымается по зданию вверх (попробуйте посыпать муку и увидите. что потоки воздуха стремятся вверх), так вот чем выше здание, тем выше и сильнее подымающиеся потоки воздуха, которые в сумме, образуют над городом купол, который заставляет огибать себя розу ветров, то есть высотки препятствуют проветриванию города, вы не заметили, что раньше работало куча заводов, но город продувался лучше, кроме того этот купол, способствует завихрению воздуха и теперь, дым с алюминиевого завода и с Крастэц идет в сторону города. Так что строительство зданий выше 10 этажей, приводят к экологической обстановке, кроме того, это перенаселение районов, отсутствие парковочных мест, пробки и прочие негативы. Преимущество высоток, лишь в том, что застройщики и люди дающие на это разрешение, получают больше прибыли
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