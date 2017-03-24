Матч между «Енисеем» и «СКА-Нефтяником» закончился скандалом

Хоккейный матч между «Енисеем» и хабаровским «СКА-Нефтяником» (1:2) завершился скандалом. Выяснилось, что организаторы «Финала четырех» чемпионата России «отправили» красноярцев домой еще до начала решающего матча.

В Сети появилась фотография расписания, в котором указано, что «Енисей» должен улететь из Хабаровска в воскресенье. Примечательно, что именно на этот день назначен финальный матч.

«В качестве предисловия хочу показать план, который нам предоставили организаторы турнира, где в день финала у нас указан трансфер в аэропорт. Как дисциплинированная команда, мы должны были следовать этому плану, но тренерский штаб и игроки были против», — сказал на послематчевой пресс-конференции старший тренер «Енисея» Иван Максимов.

Позже Максимов рассказал о других случаях предвзятости организаторов к «Енисею». По словам тренера, о назначении главного арбитра стало известно только перед матчем.

«Мы сделали вывод, что победитель нашей пары уже известен. По регламенту назначение арбитров на матчи происходит за три дня до его начала. На этот раз мы узнали, кто будет судить, буквально только перед игрой. Оказалось, что полуфинал обслуживает Григорий Минаев, известный по скандальному матчу «Водник» — «Байкал-Энергия». Состав судейской бригады второго полуфинала также не появился заранее.

Работа судей на нашем матче? Не могу прокомментировать, поскольку за критику предусмотрены штраф и дисквалификация. Сейчас мы готовим нарезку спорных моментов, которых было очень много. После матча игрок «СКА-Нефтяника» и сборной Швеции Эрик Сэфстрем подъехал ко мне и сказал: «Извини, Иван, я знаю, что происходит, но ничего сделать не могу», — признался Максимов в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Примечательно, что такая же «опечатка» обнаружилась в плане архангельского «Водника», которому предписано играть 25 марта, когда пройдет матч за бронзу. Сегодня Архангельску предстоит сыграть с иркутской «Байкал-Энергией» во втором полуфинале.

Напомним, «Енисей» впервые с 2013 года остался без золотых медалей чемпионата России. Красноярцам предстоит борьба за третье место.