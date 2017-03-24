Красноярский хоккейный клуб «Енисей» снова в центре скандала. Старший тренер «Енисея» Иван Максимов после проигранного полуфинала чемпионата России по хоккею с мячом показал выданный ему план от организаторов. В нём было указано, что спортсмены в день финала должны вылететь из Хабаровска. То есть хоккеистов ещё до игры «предупредили», что в финале их не будет.

«Енисей» проиграл хабаровскому «СКА-Нефтянику» в полуфинале чемпионата России. Напряжённый матч закончился со счётом 2:1. Многие болельщики были недовольны игрой и судейством. А игрок команды соперников и сборной Швеции Эрик Сэфстрем даже извинился перед красноярским тренером за всё происходящее.

«В качестве предисловия я хочу показать план, который нам предоставили организаторы турнира. Чёрным по белому расписано время тренировок, 25 марта стоит матч за третье место и 26 марта, в день финала, указан трансфер в аэропорт», — сказал Иван Максимов на послематчевой пресс-конференции.

Позже, корреспондент «Спорт-Экспресса» попросил его рассказать о работе судей. «Не могу прокомментировать, поскольку за критику предусмотрены штраф и дисквалификация. Сейчас мы готовим нарезку спорных моментов, которых было очень много. После матча игрок «СКА-Нефтяника» и сборной Швеции Эрик Сэфстрем подъехал ко мне и сказал: «Извини, Иван, я знаю, что происходит, но ничего сделать не могу», — добавил тренер.

Отметим, поражение лишило красноярцев титула чемпионов России. До этого «Енисей» выигрывал турниры в 2014, 2015 и 2016 годах.