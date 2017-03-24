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09:58 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярский хоккейный клуб «Енисей» снова в центре скандала

Спортсменов заранее «предупредили», что в финале их не будет.

Красноярский хоккейный клуб «Енисей» снова в центре скандала. Старший тренер «Енисея» Иван Максимов после проигранного полуфинала чемпионата России по хоккею с мячом показал выданный ему план от организаторов. В нём было указано, что спортсмены в день финала должны вылететь из Хабаровска. То есть хоккеистов ещё до игры «предупредили», что в финале их не будет.

«Енисей» проиграл хабаровскому «СКА-Нефтянику» в полуфинале чемпионата России. Напряжённый матч закончился со счётом 2:1. Многие болельщики были недовольны игрой и судейством. А игрок команды соперников и сборной Швеции Эрик Сэфстрем даже извинился перед красноярским тренером за всё происходящее.

«В качестве предисловия я хочу показать план, который нам предоставили организаторы турнира. Чёрным по белому расписано время тренировок, 25 марта стоит матч за третье место и 26 марта, в день финала, указан трансфер в аэропорт», — сказал Иван Максимов на послематчевой пресс-конференции.

Позже, корреспондент «Спорт-Экспресса» попросил его рассказать о работе судей. «Не могу прокомментировать, поскольку за критику предусмотрены штраф и дисквалификация. Сейчас мы готовим нарезку спорных моментов, которых было очень много. После матча игрок «СКА-Нефтяника» и сборной Швеции Эрик Сэфстрем подъехал ко мне и сказал: «Извини, Иван, я знаю, что происходит, но ничего сделать не могу», — добавил тренер.

Отметим, поражение лишило красноярцев титула чемпионов России. До этого «Енисей» выигрывал турниры в 2014, 2015 и 2016 годах.

Комментарии
1
Понятно
Любое здание, отдает тепло, летом нагреваясь от солнца, зимой от того, что мы его обогреваем и теплый воздух подымается по зданию вверх (попробуйте посыпать муку и увидите. что потоки воздуха стремятся вверх), так вот чем выше здание, тем выше и сильнее подымающиеся потоки воздуха, которые в сумме, образуют над городом купол, который заставляет огибать себя розу ветров, то есть высотки препятствуют проветриванию города, вы не заметили, что раньше работало куча заводов, но город продувался лучше, кроме того этот купол, способствует завихрению воздуха и теперь, дым с алюминиевого завода и с Крастэц идет в сторону города. Так что строительство зданий выше 10 этажей, приводят к экологической обстановке, кроме того, это перенаселение районов, отсутствие парковочных мест, пробки и прочие негативы. Преимущество высоток, лишь в том, что застройщики и люди дающие на это разрешение, получают больше прибыли
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