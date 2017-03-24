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09:24 (мск), источник: НТА-Приволжье

Похолодание до -4 градусов ожидается в Нижегородской области в выходные

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 24 марта синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь. Температура воздуха составит +7 градусов. Ветер южный, 3 м/с.

Источник: НТА-Приволжье

25 марта ожидается облачная погода, небольшие осадки. Температура воздуха ночью составит -1 градус, днем +3 градуса. Ветер северо-западный, 3 м/с.

26 марта — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха -4 градуса ночью и +4 градуса днем. Ветер юго-западный, 2 м/с.

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