Похолодание до -4 градусов ожидается в Нижегородской области в выходные
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 24 марта синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь. Температура воздуха составит +7 градусов. Ветер южный, 3 м/с.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 24 марта синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь. Температура воздуха составит +7 градусов. Ветер южный, 3 м/с.
25 марта ожидается облачная погода, небольшие осадки. Температура воздуха ночью составит -1 градус, днем +3 градуса. Ветер
26 марта — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха -4 градуса ночью и +4 градуса днем. Ветер