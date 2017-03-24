Холодная погода со снегом продержится в Москве до конца марта

Источник: РИА Новости

«Сейчас к Москве подходит холодный атмосферный фронт, поэтому небо уже затягивают облака. Во второй части дня начнется дождь, а поздним вечером он местами будет переходить в заряды мокрого снега. Температура сегодня еще успеет подняться до +5… +7 градусов. В ночь с приходом тыловой части циклона начнет поступать полярный воздух, смешанные осадки перейдут в заряды снега, похолодает в Москве до —1… —3 градусов и до 0… —5 градусов по области. При такой температуре выпавшие осадки превратятся в гололедицу», — отметил специалист центра.

По данным «Фобоса», в субботу местами пройдут небольшие осадки, из-за туч выглянет солнце, а мегаполис окажется в «мешке» холода, температура вернется в рамки климатической нормы. В Москве +2… +4 градуса и от 0 до +5 градусов в Подмосковье. В воскресенье скажется влияние скандинавского антициклона, благодаря чему немного распогодится. Приток солнечного тепла усилится. Ночью будет —2… —4 градуса, но днем солнечно и без существенных осадков и 4−6 градусов тепла.