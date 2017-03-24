В Германии создана световая система, светящая как 10 тысяч солнц

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Правда, за несколько часов работы система потребляет столько же электричества, сколько обычный дом за год, так что ее саму назвать экологически чистой пока нельзя.

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Ученые из Германского центра авиации и космонавтики создали новую мощную световую систему, которая может в одном месте фокусировать энергию, эквивалентную излучению 10 тыс. солнц. Они надеются, что это «искусственное солнце» можно будет использовать для производства экологически чистого топлива. В четверг она прошла первые испытания. Об экспериментальной системе сообщается на сайте Gizmodo. Световая система называется Synlight и находится в немецком городе Юлих, примерно в 15 км к западу от Кельна. Она состоит из 149 ксеноновых короткодуговых ламп — аналогичные используются в больших кинопроекторах — чтобы произвести и сфокусировать столько энергии, сколько было бы получено от 10 тыс. солнц, таких как наше. В ходе запуска исследователи сконцентрировали излучение 350-киловаттного сотового массива на одном металлическом листе размером 20×20 см. Как говорит директор центра Бернард Хоффшмидт, система способна создавать температуры до 3000 °C. Размеры самой конструкции составляют 14 м в высоту и 16 м в ширину.

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Исследователи создали эту систему в поисках новых способов создания химических элементов, а именно — водорода. В отличие от многих видов топлива, водород не выделяет при сжигании углеродные выбросы и поэтому не способствует глобальному потеплению. Но водородное топливо не появляется естественным путем. Для его создания требуется разделить воду на два компонента — водород и кислород. А для этого необходимы условия, подобные звездным. Когда система фокусируется в одной точке, то нагревает металл до 800 °C, а затем он распыляется водным паром. Металл реагирует с кислородом в воде и остается водород. При дальнейшем нагревании кислород вновь отделяется от металла. Внутри здания, где работает система, разумеется, нельзя находиться — одной секунды воздействия отраженного от стен излучения хватит, чтобы поджарить человека. Водород очень летуч, так что к водородному топливу придется относиться с осторожностью. Тем не менее его можно будет использовать в автомобилях и самолетах — существуют высокопрочные герметизированные резервуары, которые в случае повреждения мгновенно рассеивают содержимое в атмосфере. В качестве альтернативы можно добавить к смеси окись углерода и получить экологически чистое керосиновое топливо, которое можно использовать в авиационной и ракетной промышленности.

В будущем возобновляемые источники энергии станут основой глобального энергоснабжения. Виды топлива, полученные с использованием солнечной энергии, имеют большой потенциал для долговременного хранения, синтеза химического сырья и сокращения выбросов СО2. Карстен Леммер Глава отдела агентства по энергетике и транспорту

Сейчас система Synlight ограничена количеством электричества, требуемым для работы.

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