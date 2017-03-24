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10:42 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

27 и 28 марта в ряде казанских домов не будет света

Плановые ремонтные работы пройдут в Советском районе.

(Город Казань KZN.RU, 24 марта). 27 и 28 марта в ряде домов Советского района Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

27 марта с 9.00 до 18.00 электричества не будет по адресам: ул. Гвардейская, 65; ул. Даурская, 42а; ул. А. Кутуя, 124а; ул. Отрадная, 38б.

28 марта с 9.00 до 18.00 свет отключат по адресам: ул.8 Марта, 16, 18; ул. Кирпичникова, 22, 24; ул. Попова, 17, 21.

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