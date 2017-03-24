Глава УМВД: Участковым очень сложно обеспечивать порядок на улице Левитана

Он посетовал на отсутствие помещений для участковых на юго-востоке Калининграда, в районе улицы Левитана. «Там очень нужно новое помещение. Мы уже обратились в агентство по имуществу и в мэрию Калининграда. Ближайший опорный пункт находится на улице Емельянова в 3,5 км от улицы Левитана, поэтому там достаточно проблематично участковым обеспечивать порядок», — рассказал Илларионов.

Он попросил парламентариев поучаствовать в решение этого вопроса, добавив, что в микрорайоне осуществляется дополнительное патрулирование, но этого недостаточно.

Также Илларионов посетовал на то, что в микрорайоне Сельма нагрузка на каждого участкового в 6,5 раз выше нормы из-за стремительно разрастающейся застройки.

Ранее жители улицы Левитана пожаловались главе Калининграда Александру Ярошуку на то, что многочисленные сироты, проживающие в микрорайоне, ведут аморальный образ жизни и представляют угрозу для окружающих. «Мне сообщили, что они пьяными по улицам гоняют, особенно в выходные. А тут детей много и с тротуарами проблемы. Это уже превращается в систему», — заявил градоначальник.

Микрорайон «Юго-Восток» начали застраивать несколько лет назад. По предварительным оценкам, вскоре там будет проживать около 30 тысяч человек. Часть квартир на окраине Калининграда отдали под социальное жильё, которое получают выпускники детских домов по достижении совершеннолетия.